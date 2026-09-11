Zavřít reklamu

Jsou kompatibilní obaly z iPhone 17 Pro na iPhone 18 Pro?

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
0

Jsou obaly z iPhone 17 Pro kompatibilní s iPhone 18 Pro? Tuto otázku si pokládá zřejmě každý majitel iPhone 17 Pro, který se chystá přejít na iPhone 18 Pro a zároveň má doma nějaký ten obal ze sedmnáctky. Apple společně s novým iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro uvedl na trh také nové obaly na tyto telefony. Vzhledem k tomu, že mají telefony naprosto stejné rozměry, umístění tlačítek a otvorů pro mikrofon a reproduktor, tak je kompatibilita samozřejmostí. Obaly z iPhone 17 Pro jsou kompatibilní s iPhone 18 Pro a tvrdí to již i výrobci příslušenství. Sám Apple však na svých webových stránkách neuvádí mezi kompatibilními produkty u obalý na iPhone 18 Pro také iPhone 17 Pro a naopak. Ovšem v případě Apple je slovíčkaření poslední roky již naprostou samozřejmostí a v podstatě to, že není v seznamu telefon uvedený neznamená, že není kompatibilní, ale znamená to, že jej tam Apple zkrátka neuvedl.

Obaly na iPhone 18 Pro si můžete zkaoupit například zde.

 

iphone 17 pro case iphone 17 pro case
apple iphone 18 pro case apple iphone 18 pro case
apple iphone 17 pro case apple iphone 17 pro case
apple case for iphone 18 pro apple case for iphone 18 pro
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.