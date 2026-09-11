Jsou kompatibilní obaly z iPhone 17 Pro na iPhone 18 Pro?

Jsou obaly z iPhone 17 Pro kompatibilní s iPhone 18 Pro? Tuto otázku si pokládá zřejmě každý majitel iPhone 17 Pro, který se chystá přejít na iPhone 18 Pro a zároveň má doma nějaký ten obal ze sedmnáctky. Apple společně s novým iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro uvedl na trh také nové obaly na tyto telefony. Vzhledem k tomu, že mají telefony naprosto stejné rozměry, umístění tlačítek a otvorů pro mikrofon a reproduktor, tak je kompatibilita samozřejmostí. Obaly z iPhone 17 Pro jsou kompatibilní s iPhone 18 Pro a tvrdí to již i výrobci příslušenství. Sám Apple však na svých webových stránkách neuvádí mezi kompatibilními produkty u obalý na iPhone 18 Pro také iPhone 17 Pro a naopak. Ovšem v případě Apple je slovíčkaření poslední roky již naprostou samozřejmostí a v podstatě to, že není v seznamu telefon uvedený neznamená, že není kompatibilní, ale znamená to, že jej tam Apple zkrátka neuvedl.
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