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Apple Watch Ultra 4 přišly o podporu GLONASS. Má to překvapivě logický důvod

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J. VajdákJan Vajdák
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Apple u svých nejnovějších hodinek Apple Watch Ultra 4 v tichosti ukončil podporu navigačnímu systému GLONASS. Předchozí generace Ultra 3 zvládala satelitní systémy GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i BeiDou. U čtvrté řady už ruský polohovací systém v oficiálních technických specifikacích nenajdete.

Proč dává vyřazení smysl?

Systémy GPS, Galileo, BeiDou a QZSS využívají kódové dělení CDMA a pracují s více frekvencemi současně, což zajišťuje mimořádně přesné určení polohy. Naproti tomu běžná spotřebitelská elektronika dokáže z GLONASSu zachytit zpravidla jen signál v pásmu L1. Pro špičkové outdoorové hodinky s pokročilou dvoufrekvenční GPS tak byl GLONASS dlouhodobě méně užitečný.

Apple Watch Ultra 4 15 Apple Watch Ultra 4 15
Apple Watch Ultra 4 16 Apple Watch Ultra 4 16
Apple Watch Ultra 4 14 Apple Watch Ultra 4 14
Apple Watch Ultra 4 13 Apple Watch Ultra 4 13
Apple Watch Ultra 4 11 Apple Watch Ultra 4 11
Apple Watch Ultra 4 12 Apple Watch Ultra 4 12
Apple Watch Ultra 4 10 Apple Watch Ultra 4 10
Apple Watch Ultra 4 9 Apple Watch Ultra 4 9
Apple Watch Ultra 4 8 Apple Watch Ultra 4 8
Apple Watch Ultra 4 4 Apple Watch Ultra 4 4
Apple Watch Ultra 4 5 Apple Watch Ultra 4 5
Apple Watch Ultra 4 6 Apple Watch Ultra 4 6
Apple Watch Ultra 4 7 Apple Watch Ultra 4 7
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Ruský systém navíc používá odlišnou architekturu signálu a přijímače musí hardwarová časová zpoždění korigovat samostatně pro každou jednotlivou družici, což může vést k nepřesnostem. Ačkoliv Apple oficiální důvod neoznámil, vyřazení této sítě může reálně zvýšit přesnost určování polohy, ušetřit výpočetní výkon procesoru a přispět k lepší výdrži baterie.

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Zajímavostí je, že běžné Apple Watch Series 12 si podporu GLONASSu nadále ponechávají. U jejich základního jednofrekvenčního čipu totiž omezení na signál L1 nepředstavuje tak zásadní technologickou překážku jako u profesionálního modelu Ultra. Letošní modely se dle očekávání nesly v duchu evoluce a nejzásadnější změnou je pravidelnější sledování srdeční frekvence. Na skutečně zásadní novinky, jako je třeba dlouho očekávané měření glukózy v krvi, si tak ještě musíme počkat. Stejně jako třeba na změnu designu.

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Apple Watch Ultra 4

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