Apple Watch Ultra 4 přišly o podporu GLONASS. Má to překvapivě logický důvod

Apple u svých nejnovějších hodinek Apple Watch Ultra 4 v tichosti ukončil podporu navigačnímu systému GLONASS. Předchozí generace Ultra 3 zvládala satelitní systémy GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i BeiDou. U čtvrté řady už ruský polohovací systém v oficiálních technických specifikacích nenajdete.
Proč dává vyřazení smysl?
Systémy GPS, Galileo, BeiDou a QZSS využívají kódové dělení CDMA a pracují s více frekvencemi současně, což zajišťuje mimořádně přesné určení polohy. Naproti tomu běžná spotřebitelská elektronika dokáže z GLONASSu zachytit zpravidla jen signál v pásmu L1. Pro špičkové outdoorové hodinky s pokročilou dvoufrekvenční GPS tak byl GLONASS dlouhodobě méně užitečný.
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Ruský systém navíc používá odlišnou architekturu signálu a přijímače musí hardwarová časová zpoždění korigovat samostatně pro každou jednotlivou družici, což může vést k nepřesnostem. Ačkoliv Apple oficiální důvod neoznámil, vyřazení této sítě může reálně zvýšit přesnost určování polohy, ušetřit výpočetní výkon procesoru a přispět k lepší výdrži baterie.
Zajímavostí je, že běžné Apple Watch Series 12 si podporu GLONASSu nadále ponechávají. U jejich základního jednofrekvenčního čipu totiž omezení na signál L1 nepředstavuje tak zásadní technologickou překážku jako u profesionálního modelu Ultra. Letošní modely se dle očekávání nesly v duchu evoluce a nejzásadnější změnou je pravidelnější sledování srdeční frekvence. Na skutečně zásadní novinky, jako je třeba dlouho očekávané měření glukózy v krvi, si tak ještě musíme počkat. Stejně jako třeba na změnu designu.