Nové Apple Watch 12 mají větší tělo, ale zároveň menší displej

Ačkoliv se ve středu představené Apple Watch 12 na první pohled zdály jako jen minimálně hardwarově vylepšené oproti předešlým generacím, přičemž hlavní změny proběhly na poli software, technické specifikace nyní odhalily zajímavou změnu. Apple totiž u nové generace nepatrně zvětšil samotné tělo hodinek, současně však zmenšil zobrazovací plochu displeje. Rozdíly sice nejsou nijak dramatické, nicméně vzhledem k tomu, že se výrobci obvykle snaží rámečky zmenšovat a obrazovky naopak zvětšovat, jde o poměrně překvapivý krok.
U větší 46mm varianty Apple Watch Series 12 uvádí Apple zobrazovací plochu 1196 mm². Apple Watch Series 10 a Series 11 přitom ve stejné velikosti nabízely 1220 mm². Mezigeneračně se tedy zobrazovací plocha zmenšila přibližně o 2 %. Podobně je na tom menší 42mm varianta, u které plocha klesla z 989 mm² u Series 10 a Series 11 na současných 970 mm², což představuje zmenšení přibližně o 1,9 %. Zajímavé přitom je, že rozlišení se vůbec nezměnilo. Větší 46mm Apple Watch mají tedy u všech tří generací rozlišení 416 × 496 pixelů, zatímco 42mm verze zůstává na 374 × 446 pixelech. Series 12 tak mají při stejném počtu pixelů jednoduše o něco menší fyzickou zobrazovací plochu.
Displej však není jediným překvapením, které si Apple pro Series 12 připravil. Apple Watch Series 10 a Series 11 ve 46mm provedení totiž měřily 46 x 39 x 9,7 mm. Nové Series 12 mají 46 x 40 x 9,7 mm, takže jsou o jeden milimetr širší. Stejný osud pak nepřekvapivě potkal i menší verzi jablečných hodinek. Series 10 a Series 11 totiž měřily 42 x 36 x 9,7 mm, zatímco Series 12 mají 42 x 37 x 9,7 mm. I zde tedy přibyl jeden milimetr na šířku.
Fotogalerie
Poměrně negativním důsledkem této změny jsou pak větší rámečky kolem displeje. Apple navíc podle dostupných snímků lehce upravil samotný design Series 12. Tělo hodinek působí více zapuštěně pod přední sklo, které se naopak více roztahuje směrem k okrajům. Právě tato kombinace může způsobovat, že rámečky vypadají ještě výraznější, než by odpovídalo samotnému dvouprocentnímu zmenšení zobrazovací plochy. Mimochodem, právě na širší rámečky upozorňovali někteří uživatelé hned po Keynote na základě produktových snímků, ale vzhledem k tomu, že se tyto teorie zdály nepravděpodobné, nevěnovalo se jim příliš pozornosti. Nicméně nyní při bližším pohledu do technických specifikací je jasné, že měli pravdu.
Co se pak týče dalších designových úprav, z produktových fotek na oficiálním Apple webu mi pak přijde, že určitého přepracování se dočkal i prostor kolem digitální korunky. Ta je totiž u současných modelů poměrně silně zapuštěná do těla, nicméně když se podíváte například na trojici fotek níže, nelze si na nich nevšimnout, že korunka u Series 12 z hodinek trochu „trčí.
Fotogalerie #2
Ve výsledku určitě nejde o změny, kvůli které by se Apple Watch Series 12 staly najednou výrazně horšími hodinkami. Jak mírně trčící digitální korunka, tak i trochu širší rámečky v kombinaci s celkově širším tělem jsou totiž opravdu drobnosti. Z technického pohledu je ale zajímavé, že se Apple po letech honby za stále větší zobrazovací plochou vydal přesně opačným směrem, kdy Series 12 jsou proti dvěma předchozím generacím širší, mají větší půdorys, ale zároveň nabídnou o něco méně displeje. A nebudu vám lhát. Coby dlouholetý uživatel Apple Watch, který má dokonale „nakoukané“ všechny nejnovější generace, jsem velmi zvědavý na to, jak na mě bude novinka na zápěstí působit. Protože třeba přechod ze Series 9 na Series 10, které přinesly mírný redesign, jsem vnímal docela intenzivně.
Přecházím z S9 41 na S12 46, tak doufám, že to pro mne nebude až takový problém.