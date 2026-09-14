Apple tají rozlišení selfie kamery pod displejem iPhone Duo. Může jít o zklamání

Že Apple dlouhodobě pracuje nad implementací předního nebo chcete-li selfie fotoaparátu pod displej, aby nebyl vidět a zobrazovací plocha zařízení se díky tomu zvětšila, je vzhledem ke spoustě úniků z minulosti de facto veřejným tajemstvím. Tedy, bylo až do této středu. Kalifornský gigant totiž na své Keynote světu ukázal své první zařízení disponující touto technologií ve formě iPhone Duo. S trochou nadsázky se však dá říci, že zatímco jedno tajemství představením padlo, další se objevilo. Apple totiž tají, jaké rozlišení kamerka skrytá pod displejem zařízení vlastně má.
Z technických specifikací zveřejněných na oficiálním webu Apple víme poměrně dost dalších technických podrobností. K dispozici je u kamerky například světelnost f/1,8, podpora Center Stage při videohovorech, klepnutí pro přiblížení a otočení obrazu, ultra-stabilizované video, široký barevný rozsah pro fotografie a Live Photos, korekci objektivu nebo automatickou stabilizaci obrazu. Samozřejmostí je pak podpora Animoji a Memoji ve FaceTime, Spatial Audio, stereo záznam, redukce hluku větru a Audio Mix. QuickTake video lze pořizovat v 1080p při 30 nebo 60 snímcích za sekundu. Rozlišení kamerky bychom však v těchto informacích hledali marně.
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Určitou nápovědu nicméně může být rozlišení videa, které je pouze 1080p při 30 nebo 60 fps. A protože je pro Full HD třeba minimálně 2MPx snímač a pro 4K zase alespoň 8MPx, pohybujeme se logicky někde mezi tím. Poměrně zajímavé je pak to, že ani novináři a influenceři, kteří už si mohli iPhone Duo osahat, nejsou z kvality poddisplejové kamerky úplně nadšení, byť je pravda, že kritizují spíš menší míru zachycení detailů, než vyloženě nekvalitní výstup. Právě z toho bych tak usoudil, že rozlišení bude spíš blíže k 8MPx než ke 2MPx.
Foťák je stále vidět
Pokud jste navíc viděli videa zachycující iPhone Duo při běžném používání, dost možná jste si všimli, že poddisplejový foťák je vlastně stále docela viditelný. Vrstva displeje přímo nad kamerou totiž podle všeho nemá stejnou antireflexní nano-texturu jako zbytek vnitřní obrazovky, kvůli čemuž je tak nad kamerkou zřejmě klasicky lesklá vrstva. Displej navíc pravděpodobně používá nad objektivem také oblast s nižší hustotou pixelů, aby se ke kameře dostalo dostatečné množství světla.
Výsledkem je, že za určitých světelných podmínek lze umístění fotoaparátu na displeji poměrně dobře rozeznat. Apple jeho přítomnost ostatně naznačuje i ve vlastních propagačních materiálech pomocí kruhového stínu.
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Jak jsem nicméně už psal výše, pro Apple jde o vůbec první pokus o nasazení této technologie, takže bude zajímavé sledovat nejen skutečné rozlišení snímače, ale především kvalitu výsledných fotografií a videa. A kdo ví, třeba se v příští generaci Apple uchýlí k průstřelu na vnitřním displeji, který zajistí vyšší kvalitu fotek, byť na úkor líbivosti. iPhone Duo vstoupí do předprodeje 16. října a k prvním zákazníkům se dostane 23. října.