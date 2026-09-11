Skládací iPhone Duo přišel o akční tlačítko. Vypnout zvuky půjde už jen přes displej

Nový skládací iPhone Duo dorazí na pulty obchodů bez oblíbeného akčního tlačítka (Action Button). Podle oficiálních nákresů na stránce s technickými specifikacemi se na zařízení nacházejí pouze tlačítka pro ovládání hlasitosti na horní hraně. Pravý bok pak okupuje postranní tlačítko a nová spoušť Camera Control. Spodní hrana tradičně patří portu USB-C. Mikrofony a reproduktory jsou pak rozmístěny nahoře i dole.
Akční tlačítko se poprvé objevilo u iPhonu 15 Pro a od té doby nechybělo na žádném novém jablečném telefonu. Uživatelé si na něj mohou nastavit spuštění svítilny, záznamníku, zkratek, režimu Soustředění nebo funkce Visual Intelligence. Jeho úplná absence u modelu Duo přináší jednu velmi nezvyklou změnu. Jde totiž o vůbec první iPhone, který nenabízí žádný fyzický prvek pro rychlé ztlumení zvuků. Tichý režim tak budou muset uživatelé zapínat výhradně softwarově přes Ovládací centrum.
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Pravá strana zařízení přesto nezůstala ochuzena o inovace. Klasické postranní tlačítko do sebe integruje čtečku otisků prstů Touch ID, jelikož skládací konstrukce telefonu neumožnila (alespoň zatím) nasazení Face ID. Fotografickou výbavu pak doplňuje samostatné tlačítko Camera Control vyhrazené pro okamžité spuštění fotoaparátu a pohodlné pořizování snímků. Nehažme ale flintu do žita. Jde o první generaci. Třeba časem se dočkáme jak akčního tlačítka, tak Face ID pod displejem. Dle analytiků má Apple na poli skládaček do roka předběhnout i Samsung, který na tomto poli „úřaduje“ už několik let. Myslíte, že se to Applu povede?