Recenze Apple Watch 11 po roce: Mají smysl?

Když Apple před rokem světu představil Apple Watch Series 11, bylo při pohledu na jejich technické specifikace všem na první pohled jasné, že se o žádnou technologickou revoluci rozhodně nejedná a co víc, ani o evoluci se zde moc mluvit nedalo. Mezigeneračně se totiž jednalo o opravdu miniaturní krok vpřed, který dával smysl primárně lidem, kteří do té doby používali starší Apple Watch a například kvůli degradaci baterie potřebovali nové. Já měl nicméně možnost tyto hodinky nosit rok na zápěstí, abych si o nich udělal co možná nejlepší představu a nyní je proto na čase zhodnotit, jaké to vlastně bylo. Protože za pár dní je na zápěstí pravděpodobně vyměním za Apple Watch 12.
Upřímně řečeno, když jsem psal před rokem recenzi na Apple Watch 11, už tehdy jsem vlastně moc nevěděl, o čem psát, protože novinek bylo mezigeneračně naprosté minimum. Dost podobný pocit mám i nyní, avšak s tím, že už alespoň vím, že ten jeden upgrade, ke kterému Apple u této generace přistoupil, dává skutečně smysl. Na mysli mám konkrétně prodloužení výdrže baterie, kdy z 18 hodin povyskočila výdrž na 24 hodin. Krátce po představení se sice hovořilo o tom, že se jedná ze strany Apple jen o hru s čísly, kterou si může dovolit díky změně metriky, ale já už tehdy delší výdrž pociťoval a stojím si za tím doposud.
Je to totiž právě výdrž, která by podle mě měla být hlavní argumentem pro ty z vás, kteří nad Series 11 uvažujete a Series 12 vám z nějakého důvodu nedávají tak úplně smysl. Navýšení výdrže totiž vytváří velmi příjemný „polštář“ pro nenadálé aktivity, díky čemuž si tak můžete být jisti tím, že pokud budete například aktivnější než jste původně měli být a k nabíječce se tím pádem dostanete později, vaše hodinky to vydrží. To můžu ostatně potvrdit i z vlastních zkušeností s během.
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Dlouhodobě jsem zvyklý chodit běhat spíš k večeru a zároveň s hodinkami nespím, takže je přes noc nabíjím. Tato má zvyklost tedy znamená, že je na zápěstí dávám ráno plně nabité a přes den jejich výdrž „likviduji“ primárně příchozími notifikacemi, lehkým měřením aktivity, ovládáním hudby a tak podobně. K večeru pak dostanou hodinky zabrat zhruba hodinovým běžeckým tréninkem, který absolvuji bez telefonu a se zapnutým monitoringem cvičení, který zaznamenává mimo jiné i trasu přes GPS. A zatímco dřívější generace na tom byly tak, že po doběhnutí hlásily doslova jednotky procent a v krajním případě pak odpadly ještě před cílem, se Series 11 tento problém nemám a při stejné aktivitě přes den mám večer i po cvičení ještě zpravidla zhruba 20% rezervu.
Popravdě řečeno, ačkoliv vlastně není co víc u Apple Watch 11 hodnotit, jelikož všechny jejich další funkce jsou stejné jako ty u Series 10, je za mě ve výsledku právě lepší výdrž argumentem, který může dávat při koupi těchto hodinek opravdu smysl. Výdrž vás totiž u této generace nebude omezovat tak moc, jako tomu bylo dříve, což může být pro leckoho zásadní. Pokud ale ve výsledku výdrž neoceníte a máte některou z novějších generací posledních let v dobrém stavu, pak pro vás tento model moc smysl nedává. Na nic jiného vás totiž tento model nalákat nezvládne.