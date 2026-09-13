Nechcete na důležitý úkol myslet na poslední chvíli? Nastavte si na iPhonu tuto užitečnou věc

Aplikace Připomínky na iPhonu nemusí upozorňovat pouze přesně v okamžiku, kdy má daný úkol nastat. U důležitějších věcí si můžete nastavit také takzvanou předběžnou připomínku, díky které vás iPhone upozorní s určitým předstihem. Hodí se například před schůzkou, cestou na úřad, odjezdem na letiště nebo před termínem, kdy potřebujete něco odevzdat.
Aplikace Připomínky patří mezi ty součásti iOS, které mohou na první pohled působit až příliš jednoduše. Napíšete úkol, nastavíte datum, iPhone vás upozorní a je hotovo. Jenže právě v detailech se skrývá řada funkcí, díky kterým lze z obyčejného seznamu úkolů vytvořit poměrně schopného pomocníka pro organizaci dne. Jednou z nich je předběžná připomínka.
Její princip je jednoduchý. Nemusíte čekat až na okamžik, kdy skutečně nastane termín daného úkolu. iPhone vás může upozornit ještě před ním, abyste měli čas se připravit. A právě to bývá v praxi mnohem užitečnější než samotná připomínka nastavená přesně na čas události.
Představte si například schůzku ve 14:00. Pokud vám telefon ve dvě hodiny pouze oznámí, že schůzka začíná, ve chvíli, kdy jste ještě doma, už je upozornění trochu pozdě. Předběžná připomínka naopak může fungovat jako signál, že je čas dokončit práci, sbalit věci nebo vyrazit.
Jedna připomínka může řešit dvě různé věci
Výhodou je především to, že nemusíte kvůli jednomu úkolu vytvářet několik samostatných položek. Nemusíte tedy mít například „Za hodinu vyrazit na letiště“ a vedle toho ještě „Odjezd na letiště“. Předběžné upozornění je navázané přímo na původní připomínku.
Hodit se může před pracovní schůzkou, návštěvou lékaře, termínem zaplacení faktury, odjezdem na dovolenou nebo třeba před narozeninami, pokud potřebujete ještě stihnout koupit dárek. Čím více příprav daná věc vyžaduje, tím větší smysl upozornění s předstihem dává.
Samotné Připomínky navíc nemusíte používat jen na jednoduché úkoly. K jednotlivým položkám lze přidávat další informace a kombinovat je s časem či dalšími možnostmi plánování. Předběžné upozornění pak představuje další vrstvu, která pomůže zabránit situaci, kdy sice na událost nezapomenete, ale vzpomenete si na ni příliš pozdě.
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Jak nastavit předběžnou připomínku
Otevřete na iPhonu aplikaci Připomínky a vytvořte nový úkol, případně klepněte na některý již existující. Nastavte u něj datum a čas, ke kterému se má připomínka vztahovat.
Poté otevřete podrobnosti dané připomínky a vyhledejte položku Předběžná připomínka. Po jejím otevření zvolte, s jakým předstihem chcete upozornění dostat. Nastavení následně uložte.
Původní datum a čas úkolu přitom zůstávají zachované. Předběžná připomínka pouze zajistí, že se o blížícím se termínu dozvíte ještě předem.
Je to jedna z těch nenápadných funkcí iOS, kterou člověk snadno přehlédne, protože k běžnému používání Připomínek vůbec není potřeba. Jakmile ale začnete aplikaci využívat také pro schůzky, termíny a věci vyžadující určitou přípravu, může být upozornění s předstihem podstatně užitečnější než samotná připomínka v okamžiku, kdy už má být všechno hotové.