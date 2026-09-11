iPhone Duo stojí 1 999 dolarů, jeho hlavní foťák je ale překvapivě podobný levnému iPhone 17e

iPhone Duo je s cenou začínající na 1 999 dolarech nejdražším iPhone v historii Apple, technické specifikace jeho hlavního fotoaparátu ale přinesly poměrně zajímavé překvapení. Vyplývá z nich totiž, že použitý snímač nápadně připomíná ten z výrazně levnějšího iPhone 17e, nikoliv hlavní fotoaparát klasického iPhone 17 či snad letošních iPhone 18 Pro. Úplně totožné oba fotoaparáty sice nejsou, jejich podobnost je však natolik velká, že se začalo spekulovat o použití stejného obrazového snímače.
Hlavní fotoaparát iPhone Duo nabízí rozlišení 48 Mpx, ohniskovou vzdálenost 26 mm a světelnost f/1,6. Nechybí mu sensor-shift optická stabilizace obrazu a Apple u něj používá systém automatického ostření označovaný jako Hybrid Focus Pixels. Ze stejného 48Mpx snímače lze navíc pomocí výřezu získat 12Mpx fotografie s 2x přiblížením, které odpovídají ohniskové vzdálenosti 52 mm. iPhone 17e má však podle technických specifikací rovněž 48Mpx hlavní fotoaparát s ohniskem 26 mm, světelností f/1,6 a systémem Hybrid Focus Pixels. I iPhone 17e navíc umožňuje ze svého hlavního snímače vytvořit 12Mpx 2x přiblížení s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 52 mm.
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Jeden poměrně důležitý rozdíl mezi oběma fotoaparáty ale existuje. iPhone 17e má podle Apple klasickou optickou stabilizaci obrazu, zatímco iPhone Duo používá pokročilejší sensor-shift OIS, při které se kvůli kompenzaci pohybu posouvá samotný snímač. V tomto ohledu má tedy iPhone Duo blíž ke klasickému iPhone 17, který rovněž používá sensor-shift optickou stabilizaci, liší se ale systémem automatického ostření. Zatímco iPhone Duo a iPhone 17e mají Hybrid Focus Pixels, iPhone 17 používá 100% Focus Pixels. Mimochodem, terminologii 100% Focus Pixels Apple používá také u iPhone 18 Pro. Z dostupných specifikací tak vychází iPhone Duo jako určitý mezistupeň mezi iPhone 17e a iPhone 17, kdy z dražšího modelu má sensor-shift stabilizaci, zatímco systém ostření odpovídá levnějšímu 17e.
Právě shodné označení Hybrid Focus Pixels u iPhone Duo a iPhone 17e nyní vyvolalo na internetu spekulace, že oba telefony používají stejný obrazový snímač, což však jen na základě tohoto popisku vyvodit opravdu nelze. Apple totiž nezveřejnil fyzickou velikost hlavního snímače iPhone Duo ani velikost jednotlivých pixelů, takže nemáme parametry, pomocí kterých by bylo možné totožnost obou senzorů definitivně potvrdit. Shodná technologie Focus Pixels tak zůstává jediným oficiálně známým pojítkem mezi oběma fotoaparáty.
Nelze tedy říci, že foťák iPhone Duo odpovídá tomu z iPhone 17e, ale taktéž bych úplně nepočítal s tím, že dosáhne kvalit iPhone 18 Pro. Podle zveřejněných parametrů se totiž hlavní fotoaparát iPhone Duo nachází spíš někde mezi iPhone 17e a klasickým iPhone 17, byť na potvrzení těchto informací si budeme muset počkat do prvního rozebrání tohoto zařízení. Nicméně pokud by byla pravda, že Apple skutečně „naladil“ fotoaparát iPhone Duo někde mezi iPhone 17e a 17, jednalo by se o docela kontroverzní rozhodnutí právě s ohledem na cenu telefonu. Dovolím si však říci, že iPhone Duo ani nebyl zamýšlen jako top model pro focení, což se ostatně odráží třeba i na absenci teleobjektivu, potažmo horší kvalitě vnitřní selfie kamerky skryté pod displejem. Navíc zcela upřímně, fotky z iPhone 17e a 17 jsou opravdu perfektní a když jsem telefony testoval, leckdy mi přišel výstup z nich pro oko líbivější než ten z Pro modelu. Ano, je to hlavně kvůli AI úpravám po vyfocení, nicméně je otázkou, nakolik zrovna tato věc bude cílovou skupinu iPhone Duo štvát.
No, nekup to. Telefon za 60k (přinejlepším) a má foťák z telefonu za 16k. Gratulace do Applu. To čekání se vyplatilo.