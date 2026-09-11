Apple odhalil tajemství skládacího iPhone! Jeho displej tvoří 10 vrstev a používá chytrý trik proti poškození

Pokud sledujete svět ohebných telefonů dlouhodobě, jistě jste si ve středu při představení iPhone Duo položili otázku, jak na tom bude tato novinka s odolností displeje. Právě ta se totiž v minulosti u konkurence nesčetněkrát ukázala jako problematická, což samozřejmě vyvolává obavy i u řešení kalifornského giganta. Ten však nyní podrobněji vysvětlil, jak je vnitřní 7,6″ obrazovka vlastně postavena a jak se zdá, odolnost by měla být díky její specifické konstrukci zaručena. Celkem ji totiž tvoří deset ultratenkých vrstev, z nichž každá má při skládání a ochraně displeje svou vlastní úlohu.
Úplně nahoře se nachází speciální nanostrukturovaná krycí vrstva vyrobená z polymeru vyvinutého přímo pro iPhone Duo. Apple tvrdí, že je tento materiál až o 40 % tužší než jiné materiály používané konkurencí, díky čemuž by tak měla být zajištěna mimořádná odolnost. Povrch navíc dostal speciální vrstvu zvyšující odolnost proti poškrábání, takže by měl být vskutku kvalitní.
Ještě zajímavější je ale to, co se nachází pod ním. Apple totiž umístil vysokopevnostní sklo nad i pod samotný skládací zobrazovací panel a úplně ve spodní části celé konstrukce pak najdeme titanovou desku, která má displeji dodat potřebnou pevnost a zároveň vytvořit stabilní základ, o který se může obrazovka při používání opřít. Konstrukci pak doplňují podpůrné desky z uhlíkových vláken.
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Apple navíc vyvinul speciální viskoelastická lepidla spojující jednotlivé vrstvy. Velmi zajímavé je na nich to, že nejsou úplně pevná a umožňují vrstvám při ohýbání nepatrně měnit vzájemnou polohu, čímž se má výrazně snižovat mechanické napětí vznikající při každém složení telefonu a předcházet postupnému poškození či deformaci displeje.
Zajímavá je také samotná povrchová úprava. Nanostruktura má omezovat odlesky a zároveň opticky potlačovat viditelnost ohybu uprostřed obrazovky. Je sice pravda, že první novináři, kteří se již s iPhone Duo seznámili, potvrzují, že přehyb stále vidět lze, především pod určitým úhlem a světlem, Apple jej ale dokázal poměrně dobře skrýt. Jak se situace změní po tisících či desetitisících otevření telefonu, samozřejmě ukáže až dlouhodobé používání. Osobně jsem si pak na videích všimnul ještě jednoho neduhu, který je úzce spjat právě s nanotexturou. Pod vnitřním displejem je totiž skryta i selfie kamerka, nad kterou však nanotextura být nemůže a tudíž zde Apple nechává klasický lesklý kruh. Jenže ten je z úhlů docela viditelný a tedy si myslím, že může být pro někoho i poměrně rušivý.
I přes tyto drobné nedostatky je ale bezesporu konstrukce displeje jednou z technicky nejzajímavějších částí celého iPhone Duo. Deset vrstev, vysokopevnostní sklo, titan, uhlíková vlákna a speciální lepidla jen a jen potvrzují, kolik práce se skrývá za něčím tak zdánlivě jednoduchým, jako je obrazovka, kterou lze přehnout napůl. Jestli celé řešení vydrží bez problémů několik let každodenního skládání, je ale otázka, na kterou nám žádná prezentace Apple odpovědět nedokáže.