Apple nenápadně představil novou velikost Apple Watch 12, nikdo si toho ale nevšiml

Letošní návrat Apple Watch ke keramice s sebou nepřinesl jen nadšené ohlasy jablíčkářů kvůli tomu, že byla právě keramická varianta v minulosti velmi oblíbená, ale taktéž jedno poměrně překvapivé zjištění, které odhalil až detailnější pohled do technických specifikací. Ukázalo se totiž, že keramické varianty Apple Watch Series 12 jsou fyzicky větší než hliníkové a titanové modely, přestože je Apple prodává pod úplně stejným označením velikosti. V případě větší varianty to dokonce znamená, že 46mm Apple Watch mají ve skutečnosti na výšku 47 mm.
Hliníkové a titanové Apple Watch Series 12 ve 46mm provedení měří 46 x 40 x 9,7 mm. Keramická varianta označovaná rovněž jako 46mm však měří 47 x 41 x 9,85 mm, takže je o jeden milimetr vyšší, jeden milimetr širší a zároveň o 0,15 mm tlustší. Totéž pak nepřekvapivě platí i u menšího modelu. Standardní 42mm Series 12 z hliníku nebo titanu mají rozměry 42 × 37 × 9,7 mm, zatímco keramická verze měří 43 x 37 x 9,85 mm. V tomto případě tedy zůstává šířka stejná, pouzdro je ale o milimetr vyšší a opět o 0,15 mm tlustší.
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Bohužel, i když jsou hodinky jako takové větší, jejich displej, respektive zobrazovací plocha je u všech materiálových variant stejná. Větší model nabízí tedy 1196 mm², zatímco menší verze 970 mm², a to bez ohledu na to, zda sáhnete po hliníku, titanu nebo keramice. Veškeré milimetry navíc se tedy týkají samotného pouzdra, nikoliv displeje.
Ještě výraznější rozdíl najdeme u hmotnosti. Větší 46mm keramické Apple Watch Series 12 váží v provedení Pearl White 51,3 gramu a v Night Blue dokonce 52,9 gramu. Pro srovnání, stejně označená hliníková varianta má 39,5 gramu a titanová 44,9 gramu. Rozdíl na zápěstí tedy nejspíš bude znát. U 42mm variant je rozdíl podobný. Pearl White keramika váží 41,7 gramu a Night Blue 42,8 gramu, zatímco hliníkové provedení má 32,2 gramu a titanové 36,5 gramu.
Pokud vás tedy keramické Apple Watch lákají, vězte, že jejich koupí získáte hodinky v rozměrech, na které jsme u Applu doposud nebyli zvyklí a zároveň Apple Watch, které jsou už poměrně těžké – tedy na poměry modelové řady Series. Nicméně vzhledem k tomu, jak krásné keramické verze jsou, jsem přesvědčen o tom, že rozměrové a hmotnostní neduhy vlastně nikoho nějak zásadně štvát nebudou.