Apple naznačil, kdy vyjde iOS 27.1. Bude to podstatně dřív, než si myslíte

Vydání první veřejné verze iOS 27 nás sice teprve čeká, už nyní ale máme poměrně dobrou představu o tom, kdy bude následovat první větší aktualizace. Pomohl nám k tomu paradoxně nový iPhone Duo, u kterého Apple prozradil to, že dorazí na trh rovnou s předinstalovaným iOS 27.1, a jelikož už známe přesné datum zahájení prodeje, můžeme z něj poměrně snadno odvodit také termín aktualizace.
iPhone Duo se začne prodávat v pátek 23. října, přičemž předobjednávky Apple spustí o týden dříve, tedy 16. října. iOS 27.1 tak musí být dokončený ještě před samotným zahájením prodeje a pro ostatní kompatibilní iPhone by měl vyjít krátce před 23. říjnem. Přesné datum zatím Apple neoznámil, druhá polovina října je nicméně jasná.
Pokud se tak skutečně stane, jako že prakticky 100% ano, stane se tak tato aktualizace nejrychleji vydanou „x.1“ verzí za poslední roky. Například iOS 26.1 dorazil až 3. listopadu a podobně tomu bylo i v předešlých letech. Letos však nemůže Apple kvůli iPhone Duo evidentně příliš otálet, ale naopak celý aktualizační proces hnát kupředu. Apple totiž právě do iOS 27.1 přidá aktualizované rozložení aplikací přizpůsobené dvěma displejům iPhone Duo a jeho úplně novému způsobu ovládání. Systém skládacího iPhone používá například vertikálně orientovaný Dock a přepracovaný stavový řádek, zatímco ovládací prvky aplikací se přesouvají k okrajům obrazovky tak, aby na ně uživatel pohodlně dosáhl palcem.
Fotogalerie
Software se navíc musí dynamicky přizpůsobovat tomu, zda člověk používá 5,4″ vnější displej, nebo telefon otevře a přejde na velkou 7,6″ vnitřní obrazovku. Apple chce, aby se při přechodu mezi displeji obsah plynule zvětšil, zatímco důležité ovládací prvky zůstanou na předvídatelných místech. Právě kvůli těmto změnám už Apple zveřejnil sérii materiálů, které mají vývojářům pomoci připravit aplikace na říjnový příchod iPhone Duo.
Zajímavá tak letos bude i samotná posloupnost vydávání novinek. iOS 27 dorazí 14. září, iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max se začnou prodávat 18. září a poběží právě na základní verzi iOS 27. Následovat bude zhruba o měsíc později iPhone Duo, který už z krabičky nabídne iOS 27.1. Je tak jasné, že beta testování iOS 27.1 musí vypuknout co nevidět – osobně bych se nedivil třeba už příštímu úterku či středě.