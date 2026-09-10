iPhone Duo je skutečně nejtenčí iPhone všech dob, má to ale háček

Apple včera představil historicky první skládací iPhone Duo a kromě dvojice displejů nebo úplně nového způsobu používání se může novinka pochlubit ještě jedním prvenstvím. Po rozložení jde totiž o vůbec nejtenčí iPhone, jaký kdy Apple vyrobil. Tloušťka jeho těla činí pouhých 5,2 milimetru, díky čemuž dokázal překonat dokonce i iPhone Air, který má 5,6 milimetru. Paradoxem je pak do jisté míry to, že iPhone Air o své prvenství nejtenčího iPhone v historii přichází po pouhém roce od představení.
Rozdíl 0,4 milimetru sice na papíře nepůsobí nijak dramaticky, vzhledem ke konstrukci iPhone Duo a jeho rozměrům při otevření je ale výsledek působivý. Apple totiž musel do extrémně tenkého těla vměstnat nejen klasické komponenty iPhone, ale také konstrukci umožňující jeho skládání. Klíčové součástky proto soustředil především do vyvýšené oblasti fotoaparátu a baterii rozdělil mezi obě poloviny zařízení. Zajímavé je také srovnání s iPad Pro. Současný 13″ iPad Pro měří 5,1 milimetru, takže je iPhone Duo po rozložení jen o jedinou desetinu milimetru tlustší. Titul absolutně nejtenčího zařízení Apple mu tedy unikl skutečně jen těsně.
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Po složení se situace výrazně mění
Označení „nejtenčí iPhone historie“ má samozřejmě jeden velký háček. Asi vás totiž úplně nepřekvapí, že platí pouze ve chvíli, kdy je iPhone Duo rozložený. Jakmile totiž obě jeho poloviny přiklopíte k sobě, tloušťka naroste na 11,3 milimetru. což z něj naopak dělá jeden z nejširších, ne-li nejširší iPhone vůbec.. Pro srovnání, iPhone 18 Pro Max měří „v pase“ 8,75 milimetru. V kapse tak bude Duo navzdory extrémně tenkým jednotlivým polovinám citelně tlustší než klasický iPhone.
Osobně si pak myslím, že spíš než rozměry může být problémem novinky její hmotnost. iPhone Duo totiž váží 254 gramů, čímž se nepřekvapivě stává nejtěžším iPhone, jaký kdy Apple nabízel. Pokud si hmotnost nedokážete představit, jednoduše si potěžkejte klasickou kostku másla o hmotnosti 250 gramů – zhruba tak těžká novinka je.
iPhone Duo je tak vlastně telefonem dvou extrémů, kdy po otevření jde o nejtenčí iPhone, který Apple kdy vyrobil, zatímco svou hmotností je zároveň nejtěžším. Teprve používání v praxi ale samozřejmě ukáže, který z těchto dvou parametrů bude člověk vnímat výrazněji a vlastně i to, zda jeden nebude natolik nepříjemný, že druhý příjemnější odsune do pozadí.