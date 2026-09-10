Nechcete iPhone Duo odemykat přes Touch ID či kódem? Jde to i jinak

iPhone Duo je sice v mnoha ohledech opravdu unikátní zařízení, je však třeba jedním dechem dodat, že se u něj Apple nevyhnul několika kompromisům. Vedle okleštěného zadního foťáku, který se skládá „jen“ ze širokoúhlého a ultraširokoúhlého objektivu, totiž zařízení chybí třeba i Face ID, které je přitom u iPhone od roku 2017, kdy s ním přišel jako první iPhone X, naprostým standardem. Leckoho proto absence této technologie docela štve s tím, že kvůli Touch ID přichází iPhone o svou intuitivnost při odemykání, potažmo nejrůznějších autentizacích. Pokud ale používáte Apple Watch, může být odemykání ve výsledku podstatně pohodlnější, než by se mohlo na první pohled zdát.
iPhone Duo totiž podporuje odemykání pomocí Apple Watch, takže pokud máte kompatibilní hodinky odemčené na zápěstí a nacházejí se v blízkosti telefonu, mohou iPhone Duo odemknout automaticky bez nutnosti cokoliv řešit přes Touch ID, případně přes kódový zámek. Nejedná se však o nic vyloženě nového. Apple totiž tento styl odemykání už dlouhé roky nabízí jak u klasických iPhone, tak třeba u Macu, přičemž z vlastní zkušenosti mohu říci, že spolehlivost tohoto řešení je velmi solidní. Ne vždy se sice povede zařízení odemknout „na první dobrou“, většinou však není problém. Apple tak u iPhone Duo využívá již existující propojení svého ekosystému k tomu, aby částečně zamaskoval jednu z největších hardwarových nevýhod nové konstrukce.
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Co se pak týče Touch ID na iPhone Duo, to je umístěné v bočním tlačítku a funguje bez ohledu na to, zda je telefon otevřený, nebo zavřený. Apple se k němu vrátil především kvůli rozměrům zařízení, které neumožňovaly vložit dovnitř modul pro Face ID. iPhone Duo totiž měří po rozložení pouhých 5,2 milimetru a vměstnat do takto tenkého těla potřebné komponenty Face ID by bylo výrazně složitější. Novinka proto připomíná například iPad Air a iPad mini, které rovněž používají Touch ID v horním tlačítku. U těch sice funguje Touch ID v Power Buttonu spolehlivě, nicméně coby uživatel základního iPadu taktéž s Touch ID v horním tlačítku úplně nemůžu říci, že by se jednalo o vyloženě intuitivní záležitost, tedy minimálně ve srovnání s Face ID. Zatímco o Face ID totiž člověk vlastně skoro neví, u Touch ID je třeba minimálně úmyslný pohyb ruky směrem k senzoru a následné položení prstu na něj.
I proto podle mě absence Face ID zůstává jedním z nejzásadnějších kompromisů iPhone Duo, který může leckoho odradit od koupě. Pro majitele Apple Watch ale nemusí být tato věc tak nepříjemná, jak se původně zdálo, byť samozřejmě nelze říci, že vám hodinky na zápěstí 100% nahradí perfektně fungující Face ID, ač bych si to samozřejmě taky přál.