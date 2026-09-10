Apple potvrdil kapacity baterií nových iPhonů 18 Pro a Pro Max. Větší model hlásí masivní nárůst

Apple po včerejší keynote oficiálně potvrdila přesné specifikace baterií pro své zbrusu nové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Díky přísné legislativě Evropské unie, která nařizuje povinné zveřejňování energetických štítků na lokálních produktových stránkách, tak nyní známe oficiální kapacity baterií. Zveřejněné údaje se vztahují na modely prodávané v Evropě a na dalších trzích, kde si telefony stále zachovávají tradiční slot pro fyzickou SIM kartu.
Drobné zlepšení u menšího modelu, skok u verze Max
Zveřejněná čísla ukazují, že menší iPhone 18 Pro se dočkal spíše kosmetického vylepšení. U většího modelu Pro Max je mezigenerační nárůst kapacity baterie skutečně značný.
- iPhone 18 Pro: 4 056 mAh (nárůst o 1,7 % oproti 3 988 mAh u iPhonu 17 Pro)
- iPhone 18 Pro Max: 5 391 mAh (nárůst o 11,7 % oproti 4 823 mAh u iPhonu 17 Pro Max)
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Modely pouze s eSIM dostanou ještě větší baterii
V zemích, jako jsou USA, Kanada, Japonsko nebo Mexiko, dostanou modely vybavené eSIM ještě o něco větší baterii. Absence „šuplíku“ pro SIM kartu totiž uvolnila uvnitř zařízení drahocenné místo, které inženýři Applu využili pro integraci o něco větších baterií. Přesné kapacity těchto eSIM modelů však zatím čekají na své finální potvrzení. Za mě bude Pro Max skutečný držák. V kombinaci s 2nm čipem a rychlejším nabíjením tak zřejmě málokoho bude během dne trápit nedostatek baterie. „Pročko“ dostalo (dá se říct) pouze drobné kosmetické úpravy. Hlavním tahákem bude pochopitelně iPhone Duo, který naprosto zbořil sociální sítě. Co ale asi nikoho nepotěší je cena, a to u všech včera představených iPhonů.