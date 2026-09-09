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Unikají poslední informace o AirPods 5, iPhone 18 Pro a Apple Watch 12 a Ultra 4. Všechny stojí za to!

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple Keynote 2026 se nezadržitelně blíží a úniky informací, které odhalují chystané Apple novinky, vrcholí. S velmi slušnou dávkou zpráv nyní přispěchal třeba i reportér Mark Gurman z Bloombergu, díky jehož informacím tak získáváme pár dalších pomyslných dílků do skládačky, kterou nám Apple dnes večer ukáže kompletně složenou. Co tedy nyní na základě čerstvých úniků víme o AirPods 5, iPhone 18 Pro či Apple Watch 12 a Ultra 4?

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AirPods 5

Nová generace základních AirPods dorazí podle Gurmana opět ve dvou verzích – konkrétně pak nepřekvapivě ve verzi bez aktivního potlačení okolního hluku a ve verzi s ním. Dalším rozdílem mezi oběma modely pak bude podpora bezdrátového nabíjení, kdy levnější verze pouzdro s podporou logicky nedostane, zatímco dražší dostane. Aktivní potlačení okolního hluku nebo chcete-li ANC pak má být zároveň nepřekvapivě největším upgradem nových AirPods, protože dorazí ve vylepšené verzi. O kolik si oproti AirPods 4 s ANC polepšíme je nicméně zatím otázkou, stejně jako nevíme, kolik bude novinka stát. Osobně bych ale zrovna zde zdražení úplně nečekal. 

AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 3 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 3
AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 4 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 4
AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 5 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 5
AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 6 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 6
AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 7 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 7
AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 8 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 8
AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 9 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 9
AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 10 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 10
AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 11 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 11
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iPhone 18 Pro

Poslední úniky okolo iPhone 18 Pro hovoří jednak o přívětivější ceně, ale taktéž potvrzují podstatně dost zmenšený Dynamic Island, jehož animace budou logicky upravené právě s ohledem na více nově vzniklého místa kolem. Konkrétně má Apple nasadit podporu tří živých aktivit, které jsou schopné v jednu chvíli využívat prostor Dynamic Islandu, namísto dosavadních dvou. Dále se počítá s vylepšením foťáku jak po hardwarové, tak softwarové stránce, a přepracovanou parní komorou, která by měla telefonům zajistit ještě lepší odolnost vůči přehřívání. 

iPhone 18 Pro maketa 1 iPhone 18 Pro maketa 1
iPhone 18 Pro maketa 2 iPhone 18 Pro maketa 2
iPhone 18 Pro maketa 3 iPhone 18 Pro maketa 3
iPhone 18 Pro maketa 4 iPhone 18 Pro maketa 4
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Apple Watch 12 a Ultra 4

U Apple Watch chce nasadit Apple zajímavou novinku s názvem „Recaps“, která by měla být vázána na Siri a která by měla uživatelům díky tomu, že může neustále běžet na pozadí, poskytnout kdykoliv a kdekoliv přehled o tom, co zrovna dělal, slyšel a tak podobně. Jinými slovy, půjde o vašeho osobního asistenta na zápěstí, který by měl například poslouchat vaše hovory a ty být následně schopen přepsat do poznámek. Vše samozřejmě s maximálním důrazem na soukromí. 

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Diskuze
iPhone 18 Pro

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