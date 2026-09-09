Obří únik pár hodin před Apple Keynote! AI Verizon vyzradila iPhone 18 Pro Max, některé parametry jsou šílené

Do představení iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zbývá už jen několik hodin a možná tu máme jeden z vůbec posledních úniků před dnešní Keynote. Tentokrát navíc nepřichází od klasického leakera nebo z čínského dodavatelského řetězce, ale z poměrně nečekaného místa. AI asistent amerického operátora Verizon totiž měl jednomu z uživatelů vyzradit detailní specifikace obou novinek. A především u iPhone 18 Pro Max zmiňuje několik věcí, o kterých jsme dosud prakticky neslyšeli.
Podle screenshotů, které získal MacRumors, proběhla konverzace s funkcí Ask Verizon už 8. září. AI asistent v ní například tvrdil, že iPhone 18 Pro Max dostane 48MP teleobjektiv s až 10x optickým zoomem, zatímco menší iPhone 18 Pro má skončit na 8x zoomu. Pro Max má mít rovněž větší hlavní snímač a pokročilejší Sensor-shift optickou stabilizaci obrazu, která má pomoci především při natáčení za horších světelných podmínek.
Ještě větším překvapením je operační paměť. Zatímco iPhone 18 Pro má podle AI nabídnout očekávaných 12 GB RAM, iPhone 18 Pro Max má dostat rovnou 16 GB RAM. Pokud by se tento údaj potvrdil, Apple by letos rozdíly mezi oběma Pro modely rozevřel podstatně více než v minulých generacích.
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AI ale možná jednoduše halucinovala
Oba modely mají podle uniklých odpovědí nabídnout 48MPx hlavní fotoaparát s proměnlivou clonou od f/1,4 do f/4,0. Díky tomu by si iPhone mohl podle situace upravovat množství světla dopadajícího na snímač a zároveň lépe pracovat s přirozeným rozostřením pozadí. Doplnit jej má 48MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a samozřejmostí mají být ProRAW a ProRes. O výkon se pak podle očekávání postará A20 Pro.
Jenže celý únik má jeden poměrně zásadní háček. Některé informace vypadají dost podezřele a doposud jsme je neslyšeli od žádného leakera. Ask Verizon například tvrdil, že iPhone 18 Pro bude začínat na 1 099,99 dolaru a Pro Max na 1 199,99 dolaru, což jsou prakticky stejné ceny jako u současné generace, přestože analytici v posledních týdnech prakticky shodně očekávají letošní zdražení.
Ještě zvláštnější jsou barvy Titanium Gray, Titanium White a Titanium Black doplněné o Dark Cherry. Označení Titanium totiž připomíná několik let staré modely a neodpovídá posledním únikům, podle kterých se očekávají především odstíny Dark Cherry, Silver a Sky Blue. MacRumors navíc nedokázal konverzaci s AI asistentem Verizon nezávisle zopakovat ani ověřit a nelze proto vyloučit, že operátor mezitím informace odstranil, ale stejně tak mohlo jít o upravené screenshoty nebo prostou halucinaci AI, která zkombinovala skutečné spekulace s parametry starších iPhone.
Právě proto bych 16 GB RAM nebo 10x optický zoom zatím rozhodně nebral jako hotovou věc. Pokud ale AI Verizon skutečně měla předčasný přístup k databázi nových produktů, mohla nám pár hodin před Keynote prozradit jednu zásadní věc a to sice to, že iPhone 18 Pro Max bude letos od menšího Pro možná odlišný mnohem víc, než jsme čekali. Definitivní odpověď ale dostaneme už dnes večer.