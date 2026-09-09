Apple chystá jeden z největších skoků v nabíjení! iPhone 18 Pro má zvládnout až o 33 % vyšší výkon

Apple se dnes večer chystá představit iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max a jen několik hodin před Keynote se dozvídáme o dalším poměrně zajímavém vylepšení. Tentokrát se netýká fotoaparátů, displeje ani nového čipu A20 Pro, ale nabíjení. Spolehlivý leaker pdfu totiž na svém X tvrdí, že kód v systému iOS 27 odhaluje, že nové vlajkové iPhone budou schopné pracovat s výrazně vyšší rychlostí nabíjení než současná generace.
Informace pochází konkrétně z tepelného optimalizátoru nabíjení v iOS 27, ve kterém se objevují hodnoty takzvaného C-rate pro jednotlivé připravované modely. Zatímco iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max pracují s hodnotou 1,65C, jejich nástupci mají zvládnout až 2,20C. Jde tedy o nárůst přibližně o 33 %. C-rate přitom neudává výkon nabíjení přímo ve wattech. Jde totiž o poměr nabíjecího proudu ke kapacitě baterie, díky kterému lze porovnávat rychlost nabíjení baterií s různými kapacitami. Vyšší hodnota proto automaticky neznamená, že se celý iPhone nabije o 33 % rychleji. Pokud by ale telefon dokázal vyšší rychlost udržet během stejné části rychlého nabíjení, mohla by se tato fáze teoreticky zkrátit přibližně o čtvrtinu. Tedy alespoň tak interpretuje únik leaker.
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Skládací iPhone bude nabíjet pomaleji
Zajímavé je i srovnání s prvním skládacím iPhone, který má Apple představit rovněž dnes. Ten totiž podle kódu zůstane na hodnotě 1,65C, tedy zhruba na úrovni současné rodiny iPhone 17. Apple tak zřejmě u své první skládačky zvolil konzervativnější přístup, čemuž se však nelze divit vzhledem k tomu, že u ní hraje prim tenké tělo, které si s odpadním teplem nemůže poradit tak dobře jako robustnější konstrukce iPhone 18 Pro.
Ještě větší změny ale čekají levnější iPhone, které mají přijít později. Základní iPhone 18 má rovněž poskočit z 1,65C na 2,20C, tedy o 33 %. iPhone Air 2 se má zlepšit z 1,30C na 1,65C, což znamená nárůst přibližně o 27 %. Absolutně největší skok však čeká iPhone 18e. Z odhadovaných 1,30C u iPhone 17e se má dostat rovnou na 2,20C, tedy téměř o 70 % výš.
Pořád je nicméně potřeba počítat s tím, že skutečnou rychlost nabíjení ovlivňuje řada dalších faktorů. iPhone například výkon průběžně upravuje podle teploty, aktuálního nabití baterie a dalších podmínek a při příliš vysoké teplotě může nabíjení zpomalit nebo úplně pozastavit. Pokud se ale hodnoty nalezené v iOS 27 potvrdí také v reálném používání, může být nabíjení jedním z příjemných překvapení iPhone 18 Pro. Apple přeci jen v této oblasti dlouhodobě nepatří mezi rekordmany a 33% zvýšení C-rate by konečně mohlo znamenat citelný posun. Jak velký bude ve skutečnosti, bychom se mohli dozvědět už dnes večer. Osobně ale doufám, že bude opravdu citelný, protože nabíjení kabelem je pro potřeby rychlého nabití stále jediná smysluplná cesta a tudíž zrychlení tohoto stylu nabíjení rozhodně dává smysl.