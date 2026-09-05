Aplikace FB na iOS mi zabírala 6,5GB, nyní zabírá 500MB a běží rychleji než předtím

I přes to, že mám ve svém iPhonu 1TB úložiště, pravidelně mi hlásí nedostatek místa. Je to tím, že většinu úložiště zabírají fotografie, které shromažďuji snad už od dob iPhonu 4s, a mám jich v telefonu přes sto tisíc. Když k tomu připočítám stovky videí, z nichž některá mají několik minut, není se čemu divit. Pravidelně se proto snažím mazat vše, co považuji za nepotřebné. Když mi Apple v iPhonu nabízí přehled položek, které nejvíce vytěžují úložiště telefonu, všiml jsem si, že jedním z kandidátů je Facebook. Samotná aplikace zabírala v iOS 6,29 GB, což je na něco, co prakticky funguje jen jako prohlížeč obsahu umístěného na vzdáleném serveru, celkem dost. Dokonce je to víc, než kolik zabírají některé z největších her dostupných pro iOS. Zatímco velikost samotné aplikace byla jen 461,1 MB, data a dokumenty zabíraly 5,78 GB.
Nejjednodušším řešením je aplikaci v takovém případě smazat a znovu nainstalovat. Nestačí ji pouze skrýt z plochy nebo zvolit možnost Offload App, ale musíte ji skutečně odinstalovat. Tím se smažou data a dokumenty, které jsou v tomto případě z velké části tvořeny daty uloženými v mezipaměti, jež nepotřebujete. Jakmile jsem aplikaci odinstaloval a znovu nainstaloval, najednou měla pouze 67,1 MB dat a její celková velikost byla okolo 500 MB, což je oproti původním 6,29 GB značná úspora. Navíc aplikace po přeinstalování funguje mnohem svižněji a přestože nemá v mezipaměti uloženo téměř nic, vše je rychlejší a plynulejší. Pokud vás tedy trápí nedostatek místa nebo některá aplikace reaguje pomaleji, než by měla, zkuste tento jednoduchý postup. Věřím, že vám pomůže.
Dejte si pozor pouze na jednu věc, a tou je fakt, že při odinstalování aplikace můžete přijít nejen o přihlášení, jako je tomu například u Facebooku, ale také o další nastavení v rámci dané aplikace nebo o připojení k dalším zařízením, pokud jde například o aplikaci určenou ke správě jiného zařízení.