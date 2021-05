Jablečný ekosystém je naprosto perfektní v tom, že vše, co uděláte například na iPhonu či iPadu, se automaticky promítne také na váš Mac – popřípadě naopak. To platí například u otevřených panelů v rámci Safari, u poznámek a dalších dat, anebo třeba u fotek. Pokud máte aktivní funkci Fotky na iCloudu a provedete aktivaci této funkce také na Macu, tak si můžete nastavit, aby se do lokálního úložiště ukládaly veškeré fotografie. Díky tomu k nim budete mít přístup i v případě, pokud zrovna nebudete připojeni k internetu. Pokud však vlastníte tisíce fotek a stovky videí, tak všechny tyto položky mohou v úložišti Macu zabírat zbytečně mnoho místa.

Jak na Macu uvolnit místo, které zabírají Fotky z iCloudu

Jestliže tedy máte problém s tím, že Fotky zabírají v úložišti vašeho Macu hodně místa, tak se rozhodně ničeho nebojte – i na tohle inženýři v Applu mysleli. Stejně jako na iPhonu či iPadu si totiž můžete nastavit optimalizaci fotografií. Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu otevřeli nativní aplikaci Fotky. Učinit tak můžete přes Finder a složku Aplikace, popřípadě pomocí Spotlightu.

Po spuštění aplikace Fotky klepněte v levém horním rohu na záložku Fotky.

Zobrazí se menu, ve kterém rozklikněte kolonku Předvolby…

Tímto se otevře další okno, ve kterém v horní části klepněte na záložku iCloud.

Nakonec stačí, abyste zde zvolili možnost Optimalizovat úložiště Macu.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy aktivovat funkci, díky které se bude automaticky šetřit místo na Macu. K šetření místa dojde automaticky v případě, že v úložišti na Macu začne místo docházet. Pokud zmíněnou možnost zvolíte, tak se v úložišti Macu veškeré fotografie uloží v menší kvalitě s tím, že položky v původní kvalitě zůstanou uložené na iCloudu. O kvalitní fotografie tak nepřijdete, zároveň ale ušetříte místo v úložišti, což ocení především uživatelé, kteří vlastní starší jablečné počítače s malými SSD disky.