Jak nainstalovat písma do macOS by měl vědět každý uživatel jablečného počítače. Součástí macOS je samozřejmě několik desítek vybraných písem, každopádně pokud se chystáte vytvářet nějakou grafiku, tak je dosti možné, že vám písma dostačovat nebudou. V takovém případě neexistuje nic jiného, než si nová písma najít na internetu, stáhnout je či zakoupit, a poté nainstalovat. Pokud byste chtěli zjistit, jakým způsobem můžete písma do macOS instalovat a jak je odinstalovat, popřípadě kde se písma dají pořídit, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak nainstalovat písma do macOS

Většina písem, která si stáhnete, mají příponu .TTF. Způsob instalace písem není vůbec složitý, ba naopak se jedná o proces, který zvládne každý z vás. Postup je následující:

Pokud chcete instalovat pouze jedno písmo, tak stačí, abyste na něj dvakrát poklepali;

v případě, že budete instalovat více písem, tak je označte, a poté na ně dvakrát poklepejte.

Jakmile tak učiníte, tak se vám zobrazí nové okno aplikace s názvem Kniha písem.

V rámci tohoto okna si můžete stažené písmo prohlédnout, v horní části si můžete zobrazit také varianty.

Jestliže s instalací písma souhlasíte a vše je v pořádku, klepněte vpravo dole na Instalovat písmo.

Tímto dojde k ověření písma, během kterého se zjišťuje, zdali písmo nemůže nějakým způsobem poškodit systém.

Pokud se písmo v pořádku ověří, tak se automaticky nainstaluje;

tak se v opačném případě se vám zobrazí upozornění, ve kterém se rozhodnete pro instalaci či zrušení.

Po dokončení výše uvedeného postupu už se vámi vybrané písmo nainstaluje a přidá do Knihy písem. V některých programech se nová písma objeví ihned po instalaci, někdy je však nutné aplikaci vypnout a znova zapnout, aby došlo k načtení nových písem. Pokud byste chtěli nějaké písmo odinstalovat, tak se stačí přesunout do aplikace Kniha písem, kde si konkrétní písmo vyhledejte. Poté na něj klepněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit rodinu. Zobrazí se dialogové okno, kde akci stačí klepnutím na Odstranit potvrdit.

Kde stahovat písma

Co se týče stahování a kupování písem, tak existuje mnoho různých webových portálů, které můžete využít. Hned na začátek je ale nutné říci, že při výběru musíte sledovat především licenci písma. Rozhodně neznamená, že když je písmo zadarmo, tak ho můžete využít pro jakékoliv účely, včetně těch komerčních. Některá písma jsou zdarma k dispozici jen pro osobní účely a pro ty komerční si je musíte zaplatit. Pokud byste si stáhli nějaké písmo zdarma, nedodrželi podmínky a využili jej například u propagačních materiálů, tak se můžete ocitnout v obrovských problémech. Níže už přikládám seznam zajímavých webových portálů, které lze pro stahování písem využít: