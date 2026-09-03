QNAP spouští beta verzi služby myQNAPcloud Storage Business, cloudové platformy pro spolupráci podnikových týmů

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních a úložných řešení, dnes oznámila spuštění beta verze služby myQNAPcloud Storage Business, nového předplatného navrženého speciálně pro týmovou spolupráci. S jediným předplatným získá každý člen týmu soukromý osobní úložný prostor, zatímco sdílené týmové prostory zjednodušují sdílení souborů a centralizovanou správu dat v rámci organizací. myQNAPcloud Storage Business, navržený s ohledem na ochranu dat na podnikové úrovni a centralizovanou správu, pomáhá organizacím podporovat každodenní činnosti, jako je produkce médií, spolupráce mezi odděleními a práce na dálku, při zachování bezpečnosti, efektivity a provozní kontroly.
„Rok po oficiálním uvedení služby myQNAPcloud Storage jsme zaznamenali silnou poptávku zákazníků po modelu předplatného, který je určen pro týmy, a dnes s potěšením oznamujeme jeho uvedení na trh,“ uvedla Vivian Luo, produktová manažerka společnosti QNAP. „S NAS jako jádrem našeho podnikání služba myQNAPcloud Storage Business představuje cloud jako platformu pro ochranu dat a efektivní spolupráci, čímž rozšiřuje možnosti organizací v oblasti ochrany, správy a práce s daty.“
Klíčové funkce myQNAPcloud Storage Business
- Jednotný pracovní prostor týmu: Každý člen týmu má k dispozici osobní prostor pro individuální práci, zatímco sdílené týmové prostory zajišťují organizovanou a efektivní spolupráci.
- Škálovatelné a flexibilní: Začněte s minimem 3 uživatelů (2 TB na uživatele). Každá další uživatelská licence přidá 2 TB do sdíleného úložného fondu vaší organizace, takže je snadné přizpůsobit kapacitu růstu vaší firmy.
- Zjednodušená správa zabezpečení: Správci mohou centrálně spravovat využití úložiště a přístupová oprávnění v rámci celého týmu, čímž se snižuje složitost provozu a rizika.
- Podpora Office Online (Microsoft 365 pro web): Otevírejte a upravujte soubory Microsoft® Word®, Excel® a PowerPoint® přímo online, aniž byste je museli stahovat do lokálního zařízení. (Poznámka: Podpora pro vytváření souborů Office bude brzy k dispozici.)
- Sdílení pomocí odkazů (brzy k dispozici): Bezpečně sdílejte soubory s externími partnery pomocí odkazů pro sdílení.
- Přenos velkých souborů: Přenášejte velké soubory o velikosti až 5 TB v rámci jednoho sdílení, což umožňuje plynulé doručování mediálních souborů, projektových dat a dalšího velkého obsahu.
- Vodoznak (brzy k dispozici): Posiluje ochranu dat a sledovatelnost, čímž pomáhá organizacím bezpečně chránit citlivé informace.
- Zabezpečení a ochrana dat: Chraňte data pomocí funkcí na podnikové úrovni, včetně WORM (Write Once, Read Many), šifrování na straně serveru a flexibilních přístupových oprávnění.
- Správa dat: Zlepšete správu dat pomocí práce s verzemi, možností přepsání, sledování aktivit, pravidel životního cyklu a koše pro snadné obnovení.
Licencování a přidělování úložného prostoru
Každá uživatelská licence myQNAPcloud Storage Business zahrnuje 2 TB cloudového úložiště a celková dostupná kapacita úložiště se počítá na základě počtu zakoupených licencí. Organizace mohou flexibilně nakupovat další uživatelské licence a zvyšovat tak celkovou kapacitu úložiště, a to bez ohledu na počet aktivních uživatelů.
Například organizace, které potřebují 20 TB úložného prostoru, mohou zakoupit 10 uživatelských licencí (10 × 2 TB), i když službu aktivně využívá méně členů týmu. Využití úložiště, přístupová oprávnění a vlastnictví souborů lze centrálně spravovat tak, aby vyhovovaly struktuře týmů a provozním potřebám každé organizace.
Dostupnost
Předplatné služby myQNAPcloud Storage Business je nyní dostupné v QNAP Software Store.
Další informace o produktu naleznete na adrese: https://www.qnap.com/go/software/myqnapcloud-storage-business