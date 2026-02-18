QNAP oficiálně představuje myQNAPcloud One: Sdílené cloudové úložiště pro zálohy NAS a škálovatelné objektové úložiště

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti počítačových, síťových a úložných řešení, dnes oznámila oficiální uvedení myQNAPcloud One, jednotného cloudového úložného řešení založeného na předplatném. Tato služba kombinuje pokročilou verzi myQNAPcloud Storage, přizpůsobenou pro zálohování NAS, s myQNAPcloud Object, službou objektového úložiště kompatibilní s S3. Uživatelé mohou flexibilně využívat svou předplacenou úložnou kapacitu v obou službách podle skutečných potřeb, čímž se eliminuje nutnost samostatných předplatných.
„Před dnešním oficiálním spuštěním byl myQNAPcloud One ověřen prostřednictvím předčasného přístupu v roce 2025, čímž prokázal svou praktičnost jak pro zálohování NAS, tak pro využití objektového úložiště,“ uvedla Vivian Luo, produktová manažerka společnosti QNAP. „Zpětná vazba od uživatelů v reálném světě jasně ukázala poptávku po jednotné cloudové úložné službě, která eliminuje kompromisy mezi složitostí architektury a náklady.“
Klíčové funkce myQNAPcloud One:
- Jednoduché ceny a bezplatný přenos dat*
S myQNAPcloud One si uživatelé mohou vybrat flexibilní plány úložiště od 1 TB. Přenos dat a API požadavky nejsou zpoplatěny, což podnikům zajišťuje předvídatelný a jednoduchý cenový model.
- Neměnnost dat
Zabezpečte podniková data pomocí funkcí uzamčení objektů. Tyto funkce chrání před ransomwarem, náhodným smazáním a neoprávněnými změnami a zároveň splňují požadavky předpisů pro odvětví, jako je zdravotnictví, finančnictví a vzdělávání.
- Zjednodušené zálohování a obnova
myQNAPcloud One je ideálním řešením pro vzdálené zálohování díky integraci s QNAP NAS a zjednodušené správě záloh.
- Vyšší shoda s předpisy a zabezpečení
Služba myQNAPcloud One je navržena tak, aby splňovala přísné standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení, a je tak důvěryhodným řešením pro odvětví vyžadující bezpečné cloudové úložiště splňující požadavky.
- Pokročilé funkce pro zálohování NAS
myQNAPcloud One přidává pokročilé funkce, jako je 180denní monitoring uživatelských aktivit, sdílení souborů s expiračním nastavením a až 100 verzí souborů pro bezpečnou a efektivní správu dat.
- Globální přístup s vysokým výkonem
S 13 globálními datovými centry poskytuje myQNAPcloud One rychlý a spolehlivý přístup po celém světě. Služba splňuje globální standardy ochrany dat a zabezpečení, takže vaše firma zůstává v souladu s místními předpisy.
Plány předplatného
myQNAPcloud One nabízí flexibilní možnosti předplatného, přičemž měsíční plány začínají na 8,39 USD za měsíc za 1 TB úložného prostoru. Výběrem ročního plánu mohou uživatelé ušetřit až 18%, přičemž efektivní měsíční náklady začínají přibližně na 6,99 USD za 1 TB. Další podrobnosti naleznete na adrese: https://www.qnap.com/go/software/myqnapcloud-one
Více informací najdete na www.qnap.com nebo kontaktujte lokální prodejní tým ohledně individuálního řešení.
*Poznámka: Služba myQNAPcloud One má mechanismus zásad spravedlivého používání, který dynamicky řídí počet souběžných požadavků na rozhraní API a zdroje pro nahrávání, stahování a systémovou databázi. Přidělení prostředků pro každý uživatelský účet QNAP závisí na objemu úložiště účtu QNAP. Například uživatelské účty s úložištěm o kapacitě 1 PB nebo více obdrží vyšší přidělení prostředků než uživatelské účty s 1 TB.