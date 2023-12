Vyzkoušeli jsme QuMagie Mobile: Mějte své fotky na QNAP NAS dokonale pod palcem

Zatímco před lety jsme si fotky prohlíželi prakticky jen v papírové podobě, v současnosti je tisk fotek doslova převálcován jejich zobrazováním na mobilech, tabletech, počítačích, televizích či obecně jiných zařízeních s displejem. To má však jak své plusy, tak i minusy. Plusem je bezesporu fakt, že si vyfocenou fotku může člověk okamžitě prohlédnout a následně jí jednoduše sdílet se svým okolím, což bylo v době analogových foťáků naprosto nemyslitelné. Minusem je nicméně to, že digitální fotky lze ztratit jednodušeji než ty fyzické, protože je stačí ve výsledku jen smazat a je takříkajíc po nich. Potenciální ztrátu digitálních fotek lze však jednoduše ošetřit skrze jejich zálohování, díky kterému se automaticky uloží „bokem“ a tedy nehrozí jejich ztráta. A v následujících řádcích se právě na jeden takový způsob zálohy podíváme.

iCloud jako jednoduchá, ale ne zcela dokonalá možnost

Když se jablíčkáře zeptáte na cloudové zálohování fotek, zcela určitě vás „na první dobrou“ odkáže na službu iCloud od Applu, která mimo jiné tuto věc umožňuje a to objektivně opravdu zdařile. Jakmile se totiž člověk přihlásí pod svým Apple ID pod vícero Apple produktů, díky iCloudu jsou fotky nasdíleny do knihoven napříč nimi, takže k nim lze velmi jednoduše přistupovat, popřípadě je lze i na iCloud z jednotlivých zařízení přidávat. Slovo přidávat je zde přitom možná použito až moc nadneseně. Vše je totiž zautomatizováno, takže se zálohami fotek (při správném nastavení zařízení) nemá žádné problémy. Jsou tu však dva háčky. Tím prvním je fakt, že Apple zdarma nabízí jen 5 GB úložiště na iCloudu, což je upřímně žalostně málo. Jen pro zajímavost, sám mám za posledních zhruba 10 let používání iPhonu více než 80 GB fotek a videí a to rozhodně nepatřím mezi lidi, kteří neustále něco fotí. Pokud se tedy stejně jako já do 5 GB nevlezete, kvůli zálohování vás čeká měsíční platba vyššího tarifu a to buď 25 Kč za 50 GB, 79 Kč za 200 GB, 249 Kč za 2 TB, případně 6 či 12 TB, byť zde už asi toto úložiště jen kvůli fotkám nekoupíte. 200 GB za 79 Kč či 2 TB za 249 Kč jsou však pro mnohé jablíčkáře standardem, jelikož jej lze sdílet s rodinou. Placení se tedy člověk dříve či později nevyhne.

Druhým háčkem je fakt, že nad zálohou nemáte z určitého úhlu pohledu plnou kontrolu. Myslím to konkrétně tak, že přestože si můžete s fotkami na iCloudu dělat ve výsledku prakticky cokoliv, co vás jen napadne, vzhledem k tomu, že je nemáte přímo na svém úložišti, nemáte nad nimi tím pádem plnou kontrolu. Ano, Apple má své servery skvěle zabezpečené, avšak i tak mu nemusí každý věřit – tím spíš, když v minulosti zahýbala světem kauza s uniklými osobními fotkami celebrit právě z iCloudu, které z něj dostali hackeři. Jak ale řešení Applu nahradit? Jednou z nejlepších možností je QNAP NAS v kombinaci s aplikací QuMagie.

QuMagie aneb nejlepší aplikace pro fotky, kterou lze na QNAP NASu mít

NAS úložiště vnímá stále spousta lidí jen jako hloupou krabici napěchovanou SSD či HDD disky, na kterou se dá lokálně i vzdáleně uložit spousta dat. Rozhodně tomu tak však není. Například NASy od QNAP nabízí plnohodnotný operační systém QTS, jehož součástí je i obdoba Apple App Store ve formě App Centra. Právě z toho si pak lze stahovat spousty různých aplikací, které vám využití NASu výrazně zpříjemní. Jednou z nich je i výše zmíněná QuMagie, která slouží velmi zjednodušeně řečeno pro precizní organizaci fotek uložených na NAS. K organizaci je přitom využívána umělá inteligence, díky které je aplikace schopna velmi kvalitně rozpoznat předměty na snímcích a ty následně roztřídit do jednotlivých alb. Konkrétně není problém roztřídit fotky do složek Lidé, Místa a Věci, přičemž z vlastní zkušenosti musím uznat, že toto rozřazování je vskutku precizní. AI totiž například dokáže rozpoznat obličeje a ty následně přiřazovat k jedné a té stejné osobě, aby se vám fotky s ní hledaly lépe. Informace o místech zase dokáže vyčíst z detailů o fotce jako takové. Právě díky komplexnosti AI rozpoznávání pak naprosto geniálně funguje i vyhledávání snímků, jelikož je stačí jednoduše slovně popsat, popřípadě vyfiltrovat skrze filtry a do pár vteřin je najdete.

Vzhledem k tomu, jak jsem se v předešlých řádcích rozepsal o jednoduchosti využití iCloudu napříč Apple produkty v čele s iPhony, zřejmě vám je jasné, že takřka totéž nabízí i řešení vytvořené QNAPem. Do QuMagie totiž lze přistupovat jednoduše jak z počítače přes webové rozhraní NASu, tak přes mobilní, potažmo iPadovou aplikaci QuMagie Mobile. Samozřejmě pak lze nastavit automatizované zálohování našich fotografií přímo na NAS, ať už namísto iCloudu či jakožto druhou záložnou variantu. Díky tomu budou snímky automaticky přeneseny přímo do aplikace QuMagie a následně umělá inteligence zajistí rychlé a efektivně jejich kategorizaci. Vše přitom funguje rychle, snadno a spolehlivě. A pozor. Toto řešení navíc zvládá „přelouskat“ i Live Photos, které jsou přitom pro leckteré softwary problematické, jelikož se ve své podstatě jedná o krátká videa. QuMagie Mobile v iPhonu je tedy vskutku univerzální řešení.

Sdílejte i skrývejte – vše jde bez problému

U NASů je naprostým standardem, že jeden model využívá hned několik uživatelů. Například v rodině si na nich jednotliví členové sdílí filmy, fotky, dokumenty a tak podobně. Ve firmě jsou to zase pracovní projekty, na kterých se pracuje ve vícero lidech. Přesně z toho důvodu není od věci zajistit ochranu přístupu k jednotlivým fotografiím, aby se k nim nemohli dostat lidé, pro jejichž oči nejsou tak úplně určené. I to ale samozřejmě lze. V rámci QuMagie je k dispozici funkce vytvoření soukromé sbírky s ochranou heslem. To znamená, že můžeme vytvořit vlastní album, označit ho jako soukromé a zabezpečit si ho heslem, díky čemuž se tak do něj dostanete jen vy.

Problém však nebudete mít ani ve chvíli, kdy je třeba vámi uložené a roztříděné fotky i nasdílet okolí. Vše je přitom naprosto jednoduché – nebál bych se říci, že prakticky stejně jako v případě iCloudu. Stačí totiž kliknout na příslušnou ikonku, vybrat název odkazu, nastavit případně heslo a platnost odkazu, a je hotovo. Navíc můžeme samozřejmě určit, kdo má přístup k sdíleným snímkům – buď jenom my, ostatní uživatelé našeho NASu, nebo dokonce všichni. Jednoduchost je zde tedy vskutku maximální.

Jakmile vyzkoušíte, s iCloudem se možná nadobro rozloučíte

Jak jsem psal výše, produkty od Applu používám již řadu let a stejně tak i iCloud. Abych však byl upřímný, právě s iCloudem se začínám pomalu loučit, protože možnosti osobního cloudového úložiště, které QNAP NAS nabízí, jsou vskutku velkorysé. A zejména zde u správy fotek jsou možná ještě výraznější než jinde. Pokud totiž už NAS doma máte a rozhodnete se přejít z iCloudu na QuMagie, pravděpodobně ušetříte díky zrušení měsíčního předplatného za vyšší tarif iCloudu a zároveň budete mít fotky lépe roztříděné, než jste byli zvyklí doposud – tedy minimálně mě to tak opravdu přijde. Dříve jsem měl v záplavě fotek občas problém konkrétní snímek najít, ale nyní jsem v tomto směru podstatně efektivnější právě díky AI. QuMagie se tedy rozhodně hodí vyzkoušet. A pokud byste se nějakého klasického cloudového úložiště vedle NASu přeci jen rádi přidrželi, abyste měli de facto dvojí zálohu, mrkněte na službu myQNAPcloud Storage. Jedná se totiž o cloudové úložiště provozované právě QNAPem, které je perfektně zabezpečené, spolupracuje se zálohovacími řešeními v QNAP NAS a pro vyzkoušení dostanete 16GB místa zdarma. Pokud by vám to nestačilo, můžete si následně dokoupit další a uložit tak na cloud daleko více souborů.