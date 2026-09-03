Office 2024 za zlomek ceny: Doživotní licence bez předplatného

Komerční sdělení: Microsoft Office 2024 Professional Plus spojuje šest aplikací pro produktivitu v rámci jednorázového nákupu. Balík obsahuje Word pro práci s dokumenty, Excel pro tabulky a analýzu dat, PowerPoint pro prezentace, Outlook pro e-mail, OneNote pro poznámky a Access pro správu databází. Office 2024 Professional Plus je určen uživatelům, kteří dávají přednost klasické desktopové licenci Office před modelem založeným na předplatném. Nabízí známé prostředí, funkce jako tmavý režim, vestavěné možnosti zabezpečení a kompatibilitu s podporovanými počítači s Windows 10 a Windows 11.
V rámci akce Office Mad Sale od Godeal24 je nyní doživotní licence pro jeden počítač dostupná za 19,99 €, zatímco doporučená maloobchodní cena činí 249,99 €. Licence se pořizuje jednorázovou platbou, takže uživatelé nemusí řešit měsíční ani roční předplatné Office. Pro domácnosti, malé firmy nebo uživatele, kteří potřebují Office na více počítačích, nabízí Godeal24 také balíček pro 3 PC za 49,99 €, což vychází na 16,66 € za jeden počítač.
Nabídka umožňuje získat plný desktopový balík Office 2024 Professional Plus bez opakovaných poplatků za předplatné. Akce platí po omezenou dobu a do vyprodání zásob, takže balíček pro více počítačů může být zajímavý hlavně pro ty, kteří chtějí vybavit několik Windows zařízení za nižší počáteční cenu. Zájemci si mohou aktuální ceny Office 2024 a dostupné varianty licencí ověřit přímo na Godeal24.
Získejte Office 2024 Pro za dostupnou cenu!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 19,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 49,99 € (pouze 16,66 €/PC)
- Office 2024 Home Key pro PC nebo Mac – 119,99 €
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54,25 € (pouze 27,13 €/klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76,25 € (pouze 25,42 €/klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124 € (pouze 24,8 €/PC)
- Office 2021 Home and Business pro Mac – 79 €
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75 €
Proč utrácet stovky eur za nový hardware, když upgrade na Windows 11 Pro může vašemu počítači dodat nový start za výrazně nižší cenu? Právě teď můžete získat licenční klíč Windows 11 Pro za pouhých 12,25 € oproti doporučené ceně 199 €. Podpora Windows 10 skončila 14. října 2025, takže Microsoft již neposkytuje pravidelné bezpečnostní aktualizace, opravy ani technickou podporu. Pro uživatele, kteří stále používají Windows 10, je přechod na Windows 11 Pro praktickým způsobem, jak udržet počítač podporovaný a aktuální.
Nejnovější Windows za bezkonkurenční cenu!
- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24,25 € (pouze 12,13 €/klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35,25 € (pouze 11,75 €/klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53,25 € (pouze 10,65 €/klíč)
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Win Server 2025 Standard – 30,99 €
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Vše, co potřebujete: doživotní Office + Windows! (slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,25 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,15 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99 €
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
- Project Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
Široká nabídka nástrojů ve velkém výprodeji!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Office 9 – 30,99 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13,93 €
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