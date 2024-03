Devil’s Kiss, Loria a další hry pro Win a Mac, které můžete stahovat zdarma

Loria je poctou klasickým hrám ze zlaté éry strategických her s moderním ovládáním a uživatelským prostředím. Hra přináší nejen prvky RTS, ale také RPG prvky, jako jsou jednotky hrdinů, sbírání předmětů a mise s úkoly, a nabízí tak zajímavější pojetí žánru RTS. Cílem hry Loria je převzít nejlepší koncepty z klasických her a vytvořit moderní uživatelský zážitek, inteligentní umělou inteligenci, plynulé ovládání, příjemnou estetiku a přidat zajímavý obsah.

Ve hře s názvem The Life of a Magical Circle se staráte o kruh, který se ale v mnohém podobá živé bytosti. S pomocí tajemného vypravěče bude vaším úkolem pomoci kruhu najít vlastní smysl a uplatnění. Jakkoli může znít děj hry zvláštně, můžete si být jisti, že její magické, okouzlující prostředí vás dokonale pohltí.

Přemístěte se do kouzelných uliček Paříže v této jednoduše navržené, ale povedené a příjemné hře s kočičí tematikou. Cats Hidden in Paris je velmi jednoduchá a roztomilá hra se skrytými objekty, kde na vás na ručně kresleném pozadí na vás čeká 100 koček, které musíte objevit. Společnost vám bude dělat pohodový soundtrack.

Dan přijíždí k branám Velké školy s jiskrou v oku a touhou spřátelit se s nejvlivnějším videoherním archetypem poloviny devadesátých let a začít kariéru neužitečného pomocníka. Zjistěte, jak to všechno začalo, v tomto lákavém, velmi napínavém prequelu vizuální novely Lair of the Clockwork God. Připojte se k hrdinům Danovi a Benovi, kteří prožijí těžký první školní den plný flirtování, démonů a nejrůznějších kompromitujících osobních informací.