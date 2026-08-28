iPhone Ultra má před sebou zářnou budoucnost. Analytici mu věští raketový start i přes vysokou cenu

Apple se podle všeho chystá 9. září představit svůj vůbec první ohebný telefon v rámci očekávané keynote s podtitulem „Surprise and shine“. Přestože se v kuloárech hovoří o astronomické startovací ceně kolem 2 500 dolarů, analytická společnost IDC přichází s mimořádně optimistickou předpovědí ohledně jeho prodejních výsledků během prvního roku na trhu.
Přes 10 milionů prodaných kusů za první rok
Podle Namily Popal, vedoucí výzkumné ředitelky agentury IDC, se očekává, že Apple dokáže během prvních dvanácti měsíců dodat na trh více než 10 milionů skládacích iPhonů. Zájem zákazníků by tak neměla odradit ani velmi vysoká pořizovací částka. Pro srovnání, konkurenční skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8, který disponuje podobným poměrem stran připomínajícím cestovní pas, startuje na částce 1 899 dolarů s výbavou čítající 256GB úložiště a 12 GB RAM.
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Apple zachrání celý segment skládaček
Vstup jablečného giganta do této specifické kategorie podle odborníků zásadně ovlivní celý trh. Analytici z agentury Counterpoint Research nedávno uvedli, že zařízení knížkového typu budou v roce 2026 tvořit až 76 procent všech celosvětových dodávek ohebných telefonů, což představuje obrovský skok oproti 52 procentům v roce 2025. Vstup Applu navíc do značné míry pomůže odvrátit hrozící dvouciferný propad celého segmentu. Kategorie ohebných zařízení díky tomu letos vzroste o 12,6 procenta a v příštím roce se růst zrychlí dokonce na 18 procent.
Tento vývoj pochopitelně zamíchá kartami i na pozicích jednotlivých výrobců. Zatímco Samsung v roce 2025 s přehledem dominoval se 40procentním podílem, letos by měl jeho vliv klesnout na 32 procent. Samotný Apple by naopak mohl hned v roce 2026 ukořistit čtvrtinu celkového trhu skládacích telefonů a podle dlouhodobějších odhadů IDC v roce 2027 dosáhne dokonce až na 40procentní tržní podíl. Předpokládaný model s neoficiálním označením iPhone Ultra by se tak mohl stát přesně tím impulsem, na který odvětví flexibilních displejů celá léta netrpělivě čekalo.