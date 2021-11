Pokud se na vašem Macu podíváte do horní části obrazovky, tak zde najdete horní lištu, potažmo menu bar. V této liště se nachází nespočet zajímavých informací a možností, které dokáží v určitých případech zjednodušit každodenní fungování. Kromě zobrazení data a času se může jednat například o prvky k ovládání zvuku, Wi-Fi, Bluetooth a dalších. Svou ikonu každopádně může do horní lišty umístit jakákoliv aplikace, včetně těch, které patří pod třetí stranu. Po rozkliknutí prvku v horní liště se vám pak může zobrazit možnost pro ovládání systému či samotné aplikace.

Jak na Macu v horní liště zobrazit procenta baterie

Kromě ostatní ikon se v horní liště Macu zobrazuje také stav baterie. Ve výchozím nastavení je zde vyobrazena baterie jako taková, která reprezentuje svůj stav nabití výplní a případně barvou. V některých případech mohou ale uživatelé požadovat, aby se kromě ikony baterie zobrazila také přesné procentuální stav nabití baterie, podobně jako na iPhonu. Pokud byste v nejnovějším macOS Monterey chtěli procenta baterie v horní lišta zobrazit, tak stačí postupovat následovně:

Prvně na vašem Macu klepněte vlevo nahoře na .

Následně z menu vyberte Předvolby systému…

Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí okno se všemi sekcemi pro správu předvoleb.

V tomto okně vyhledejte sekci Baterie a klepněte na ni.

a klepněte na ni. Poté v levé části okna rozklikněte sekci Baterie.

Nakonec stačí, abyste aktivovali možnost Zobrazit stav baterie v řádku nabídek.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy v macOS Monterey aktivovat zobrazení procentuálního stavu nabití baterie v horní liště. Jestliže se každopádně řadíte mezi uživatele macOS delší dobu, tak víte, že v rámci předchozího macOS Big Sur jablečná společnost možnost pro aktivaci zobrazení procent baterie v horní liště přemístila, a to do Předvolby systému -> Dock a řádek nabídek -> Baterie. Dobrou zprávou je, že i zde se tato možnost nadále nachází, tudíž uživatelé macOS Big Sur případně nebudou zmateni. Určitě je dobře, že Apple tuto možnost zpřístupnil na obou místech, jelikož nový a neznalý uživatel automaticky přejde do sekce Baterie, kde se bude snažit procenta zobrazit – a nyní se mu to konečně opětovně podaří.