Bitcoin opět nabírá sílu. Proč jeho cena vzrostla o 22 %?

Komerční sdělení: Bitcoin má za sebou jeden z nejsilnějších týdenních výkonů za poslední roky. Během několika dní jeho cena vzrostla o zhruba 22 % a překonala hranici 77 000 USD. Za tímto pohybem stojí konfluence několika faktorů: od napětí na americkém dluhopisovém trhu přes robustní přílivy do ETF až po sílící optimismus ohledně regulatorního vývoje v USA.
Treasury, dluh a dlouhé výnosy
Jedním z hlavních katalyzátorů bylo americké ministerstvo financí. Výnos 30letých amerických dluhopisů se dostal nad 5 % a Treasury následně oznámilo zdvojnásobení objemu některých odkupů dlouhodobých dluhopisů z 2 na 4 miliardy USD. Cílem je především podpořit likviditu na trhu a zmírnit tlak na dlouhém konci výnosové křivky.
Zdroj: xStation XTB
Timing je zajímavý i kvůli americkému dluhu, který poprvé překonal 40 bilionů USD. Rostoucí náklady na obsluhu dluhu představují pro Washington stále větší problém a vyšší dlouhodobé výnosy tento tlak dále zvyšují.
Pro trhy je to důležitý signál. Pokud dlouhodobé výnosy začnou klesat a dolar oslabuje, část kapitálu se může přesouvat do alternativních aktiv, jako je zlato nebo Bitcoin.
Short squeeze, ale i skutečná poptávka
Růst výrazně urychlila likvidaci shortů v hodnotě 2,7 miliardy dolarů. Prudký pohyb Bitcoinu donutil obchodníky uzavírat sázky na pokles, což vytvořilo klasickou spirálu: růst ceny → likvidace shortů → další nákupní tlak → další růst.
Zdroj: Coinglass
Tentokrát ale nešlo pouze o deriváty. Americké spotové Bitcoin ETF přilákaly mezi 17. a 21. srpnem téměř 1,9 miliardy USD, což byl jejich nejsilnější týden od října 2025.
Zdroj: Coinglass
To je důležitý rozdíl. Rally nebyla postavená pouze na páce, ale měla za sebou i výraznou spotovou poptávku.
Trump, CLARITY Act a Hyperliquid
Pozitivní sentiment podpořil také další posun v americké kryptoregulaci. Donald Trump vyzval k přijetí „férové“ verze CLARITY Actu, který má jasněji rozdělit regulatorní pravomoci mezi SEC a CFTC. V Senátu je nyní klíčovým termínem 15. září, kdy je naplánován procesní krok k návrhu zákona.
Zajímavou součástí tohoto příběhu je Hyperliquid. Trump uvedl, že CFTC pracuje na cestě, jak platformu dostat do USA v plně regulované podobě. Hyperliquid následně vyzval SEC a CFTC k vytvoření jednotných pravidel pro perpetual kontrakty. Pokud by se podobný rámec podařilo prosadit, mohl by usnadnit přesun části současného offshore crypto tradingu zpět do USA.
Ethereum a nový regulatorní rámec
Regulatorní posun se odráží také na Ethereu. SEC a CFTC v březnu zařadily ETH mezi „digital commodities“, tedy aktiva, která sama o sobě nejsou cennými papíry.
SEC 18. srpna navíc představila návrh Regulation Crypto Assets, který má vytvořit jasnější pravidla pro získávání kapitálu v kryptoměnovém sektoru a počítá také se safe harbor mechanismem pro některá digitální aktiva. Návrh je zatím pouze ve fázi připomínkového řízení.
Kombinace příznivější regulace, silných ETF přílivů a vyššího apetitu k riziku pomohla Ethereu v této rally výrazně překonat Bitcoin.
Graf: Ethereum vs. Bitcoin
Zdroj: xStation XTB
Zcash: ETF spekulace hnaná pákou
Ještě výraznější volatilitu ukázal Zcash. Cena ZEC v srpnu překonala 800 USD a krátce se přiblížila 850 USD, tedy k úrovním naposledy zaznamenaným v roce 2018.
Jedním z hlavních katalyzátorů byl Grayscale, který svůj Zcash Trust převedl na spotový ETF ZCSH. Ten začal 25. srpna obchodovat na NYSE Arca a stal se tak prvním spotovým produktem tohoto typu pro ZEC.
Zcash má navíc za sebou výrazný comeback. Po červnovém propadu o zhruba 60 % v reakci na kritickou chybu v protokolu Orchard se cena během několika měsíců více než ztrojnásobila.
Na rozdíl od Bitcoinu je ale u Zcash výrazně patrnější role páky. V nejrušnější fázi dosáhl denní objem futures téměř 9,5 miliardy USD, zatímco spotový trh měl objem kolem 1,1 miliardy USD. Open interest se vyšplhal k 1,8 miliardě USD.
Zcash tak dobře ilustruje rozdíl mezi institucionálním příběhem kolem ETF a čistě spekulativním kapitálem na derivátových trzích. Právě kombinace těchto faktorů může vysvětlovat, proč byl růst ZEC tak prudký – a proč zároveň zůstává výrazně volatilnější než Bitcoin.
Graf: Zcash
Zdroj: xStation XTB
Co bude dál?
Bitcoin tak získal podporu z několika stran najednou. Pomohla mu příznivější situace na dluhopisovém trhu, obnovený zájem investorů prostřednictvím ETF i pozitivnější regulatorní vývoj ve Spojených státech. Zda jde o začátek další silnější růstové fáze, nebo pouze o krátkodobou rally, ukážou až další týdny.
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