Vítejte v miliardovém klubu. Jennifer Lopez se chlubí prestižní plaketou od Spotify

Americká zpěvačka a herečka Jennifer Lopez má obrovský důvod k radosti. Na svém instagramovém profilu se s fanoušky podělila o moment, kdy nadšeně rozbaluje speciální zásilku od streamovací platformy Spotify. Uvnitř obrovské krabice se ukrývala prestižní památeční plaketa za překonání magické hranice jedné miliardy přehrání. Tento milník se jí podařilo pokořit s legendárním tanečním hitem On The Floor, na kterém spolupracovala s rapperem Pitbullem.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Ve zveřejněném videu neskrývá popová ikona své nadšení a hrdě pózuje s masivním zarámovaným oceněním. To tradičně zdobí klasické logo Spotify vyvedené ve výrazném zrcadlovém designu. K samotnému příspěvku zpěvačka připojila i slovní hříčku a děkovný vzkaz. Vítá v něm novou „Jeneraci“ milovníků večírků v takzvaném miliardovém klubu a srdečně děkuje všem posluchačům za to, že s ní prostřednictvím jejích písní stále tančí. Nezapomněla přitom pochopitelně označit samotnou streamovací službu a právě svého hudebního kolegu Pitbulla.
Vstup do prestižního The Billions Clubu je pro každého umělce velkým úspěchem, který dokazuje obrovskou globální popularitu a dlouhodobou oblíbenost dané skladby. Hit On The Floor tak i dlouhé roky od svého původního vydání jasně ukazuje, že zkrátka nestárne a stále patří mezi absolutní stálice hudebních playlistů po celém světě.