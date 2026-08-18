Spotify přichází s novinkou, která udělá z playlistů mnohem osobnější záležitost. Tohle jste si přáli

Spotify v poslední době přidává do své aplikace jednu novinku za druhou a nyní přichází další, která sice na první pohled působí jako drobnost, ve výsledku ale může být překvapivě užitečná. Spotify totiž rozšiřuje funkci User Notes o takzvané Playlist Notes, díky kterým můžete ke skladbám, podcastům nebo audioknihám ve svých playlistech přidat vlastní poznámku a vysvětlit, proč jste je do playlistu vlastně zařadili.
Spotify tím chce z playlistů udělat něco víc než jen obyčejný seznam obsahu. Playlist totiž často není jen náhodná směs skladeb. Může připomínat určité období života, dovolenou, vztah nebo konkrétní událost. A právě nový systém poznámek umožní tento kontext zachovat přímo u jednotlivých položek.
Poznámka může mít až 240 znaků
Novinka navazuje na funkci User Notes, kterou Spotify představilo minulý měsíc. Ta umožňuje uživatelům přidávat krátké osobní poznámky ke skladbám. Můžete tak například napsat, kdy jste danou písničku poprvé slyšeli, proč ji máte rádi nebo jakou vzpomínku s ní máte spojenou. Poznámka může mít až 240 znaků.
Playlist Notes tento princip rozšiřují. Poznámky už nemusí být spojeny pouze s hudbou, ale také s epizodami podcastů a audioknihami, které máte v playlistu. Spotify tak evidentně nechce, aby se playlisty omezovaly jen na hudební obsah.
Představit si lze například playlist vytvořený na dovolenou. Ke konkrétní skladbě si můžete napsat, že hrála při cestě autem do Itálie, u podcastu zase například proč jste si jej uložili a u audioknihy třeba co vás na ní zaujalo. Po čase tak nemusíte jen poslouchat obsah, ale zároveň si připomenete, proč se v playlistu vůbec objevil.
Poznámky začne využívat i samotné Spotify
Zajímavé je, že novou funkci nevyužijí pouze samotní uživatelé. Spotify plánuje Playlist Notes používat také u playlistů vytvářených svými editory. Ti mohou prostřednictvím poznámek vysvětlit, proč konkrétní skladbu do daného playlistu zařadili, čím je zajímavá nebo proč je podle nich důležitá z kulturního hlediska.
Právě to může být poměrně zajímavé při objevování nové hudby. Místo pouhého seznamu skladeb tak Spotify může posluchači nabídnout i stručné vysvětlení, proč by konkrétní skladba měla stát za pozornost.
Spotify tím zároveň pokračuje ve snaze udělat ze své aplikace více sociální a osobní službu. Už samotné User Notes byly navrženy tak, aby lidé mohli ke své oblíbené hudbě přidávat vzpomínky nebo doporučení. Playlist Notes tento princip posouvají dál a vztahují jej na celý obsah playlistů. Novinka je podle Spotify zaváděna postupně a její dostupnost se může lišit podle účtu a regionu. Pokud ji tedy ve své aplikaci zatím nevidíte, nemusí to znamenat, že něco děláte špatně.
Za mě jde přitom o jednu z těch funkcí, které vypadají na papíře nenápadně, ale při dlouhodobém používání mohou dávat překvapivě velký smysl. Spotify totiž díky Playlist Notes umožní nejen vytvořit playlist, ale také si zapamatovat, proč vlastně vznikl a co pro vás jednotlivé skladby, podcasty nebo audioknihy znamenají.