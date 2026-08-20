Fotíte rádi s tabletem v ruce? Apple zvažuje nasazení tlačítka Ovládání fotoaparátu i na iPad

Tlačítko Ovládání fotoaparátu (Camera Control), které si odbylo svou premiéru v roce 2024 u řady iPhone 16, vyvolalo mezi uživateli poměrně rozporuplné reakce. Přestože se v kuloárech objevily dokonce i divoké spekulace o jeho úplném odstranění v budoucích generacích, nově schválený patent naznačuje naprostý opak. Apple má s tímto ovládacím prvkem zjevně velké plány a zvažuje jeho rozšíření i do svých jablečných tabletů.
Nákresy v patentu mluví jasně
Nový patent s nenápadným názvem „Vstupní systém pro přenosná elektronická zařízení“ se sice v textu tradičně vyhýbá přímému pojmenování konkrétních produktů, jeho vizuální stránka ale nikoho nenechá na pochybách. Z celkových dvaceti nákresů a schémat vyobrazují iPhone pouze tři obrázky, zatímco zbytek detailních nákresů ukazuje jasné kontury iPadu.
Dokument podrobně popisuje fungování prvku, který je navržen tak, aby reagoval na celou škálu interakcí. Tlačítko dokáže zaznamenat letmé klepnutí, posouvání prstem (swipování) i klasický hluboký stisk. Tedy přesně ty funkce, kterými v současnosti disponuje postranní tlačítko u nejnovějších iPhonů.
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Pokročilé senzory a přesná síla stisku
Z technického hlediska je řešení velmi sofistikované. Apple navrhuje implementaci dvou tenzometrických snímačů, které neustále porovnávají naměřené hodnoty. Systém díky nim přesně pozná, na jakou část tlačítka uživatel zrovna působí silou. Dokument dokonce přesně specifikuje sílu potřebnou k aktivaci jednotlivých funkcí: pro lehký dotyk či posun je potřeba síla v rozmezí 0,8 až 1,2 newtonu, zatímco k vyvolání plného fyzického stisku (jištěného klasickým spínačem) uživatel potřebuje vyvinout tlak 3,0 až 4,0 newtonů. Každá taková akce je následně doprovázena přesnou haptickou odezvou.
Tento schválený patent přímo navazuje na starší návrh z prosince roku 2025. Ačkoliv udělení patentu samo o sobě nikdy nezaručuje stoprocentní realizaci finálního produktu, jasně to dokazuje, že Apple s myšlenkou nasazení Ovládání fotoaparátu do iPadů reálně experimentuje. Doba, kdy focení s velkým tabletem působilo mezi lidmi zvláštně, je z velké části pryč. Pokud tedy uživatelé iPad k focení či natáčení aktivně používají, dává přidání dedikovaného fotografického tlačítka jasný smysl.