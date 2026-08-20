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Fotíte rádi s tabletem v ruce? Apple zvažuje nasazení tlačítka Ovládání fotoaparátu i na iPad

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Tlačítko Ovládání fotoaparátu (Camera Control), které si odbylo svou premiéru v roce 2024 u řady iPhone 16, vyvolalo mezi uživateli poměrně rozporuplné reakce. Přestože se v kuloárech objevily dokonce i divoké spekulace o jeho úplném odstranění v budoucích generacích, nově schválený patent naznačuje naprostý opak. Apple má s tímto ovládacím prvkem zjevně velké plány a zvažuje jeho rozšíření i do svých jablečných tabletů.

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Nákresy v patentu mluví jasně

Nový patent s nenápadným názvem „Vstupní systém pro přenosná elektronická zařízení“ se sice v textu tradičně vyhýbá přímému pojmenování konkrétních produktů, jeho vizuální stránka ale nikoho nenechá na pochybách. Z celkových dvaceti nákresů a schémat vyobrazují iPhone pouze tři obrázky, zatímco zbytek detailních nákresů ukazuje jasné kontury iPadu.

Dokument podrobně popisuje fungování prvku, který je navržen tak, aby reagoval na celou škálu interakcí. Tlačítko dokáže zaznamenat letmé klepnutí, posouvání prstem (swipování) i klasický hluboký stisk. Tedy přesně ty funkce, kterými v současnosti disponuje postranní tlačítko u nejnovějších iPhonů.

iPad Pro M5 LsA 48 iPad Pro M5 LsA 48
iPad Pro M5 LsA 43 iPad Pro M5 LsA 43
iPad Pro M5 LsA 44 iPad Pro M5 LsA 44
iPad Pro M5 LsA 39 iPad Pro M5 LsA 39
iPad Pro M5 LsA 38 iPad Pro M5 LsA 38
iPad Pro M5 LsA 37 iPad Pro M5 LsA 37
iPad Pro M5 LsA 41 iPad Pro M5 LsA 41
iPad Pro M5 LsA 36 iPad Pro M5 LsA 36
iPad Pro M5 LsA 49 iPad Pro M5 LsA 49
iPad Pro M5 LsA 50 iPad Pro M5 LsA 50
iPad Pro M5 LsA 40 iPad Pro M5 LsA 40
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Pokročilé senzory a přesná síla stisku

Z technického hlediska je řešení velmi sofistikované. Apple navrhuje implementaci dvou tenzometrických snímačů, které neustále porovnávají naměřené hodnoty. Systém díky nim přesně pozná, na jakou část tlačítka uživatel zrovna působí silou. Dokument dokonce přesně specifikuje sílu potřebnou k aktivaci jednotlivých funkcí: pro lehký dotyk či posun je potřeba síla v rozmezí 0,8 až 1,2 newtonu, zatímco k vyvolání plného fyzického stisku (jištěného klasickým spínačem) uživatel potřebuje vyvinout tlak 3,0 až 4,0 newtonů. Každá taková akce je následně doprovázena přesnou haptickou odezvou.

Tento schválený patent přímo navazuje na starší návrh z prosince roku 2025. Ačkoliv udělení patentu samo o sobě nikdy nezaručuje stoprocentní realizaci finálního produktu, jasně to dokazuje, že Apple s myšlenkou nasazení Ovládání fotoaparátu do iPadů reálně experimentuje. Doba, kdy focení s velkým tabletem působilo mezi lidmi zvláštně, je z velké části pryč. Pokud tedy uživatelé iPad k focení či natáčení aktivně používají, dává přidání dedikovaného fotografického tlačítka jasný smysl.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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