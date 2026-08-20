Apple chystá novinku, která potěší sportovce. Tato sluchátka nabídnou něco, co dosud chybělo

Apple se skrze Beats podle všeho chystá rozšířit svou nabídku velkých bezdrátových sluchátek o úplně nový model Beats 360. Informace o něm se nyní objevily přímo na stránkách několika britských prodejců, odkud sice mezitím zmizely, ale stihly prozradit prakticky všechny důležité informace. A podle všeho se máme na co těšit.
Beats 360 totiž nebudou jen další variací na současná Beats Studio Pro. Design má být výrazně kulatější a sluchátka dostanou také látkové náušníky a polstrování hlavového mostu. Zajímavé přitom je, že oba tyto prvky bude možné vyměnit. Beats tak počítá nejen s náhradními polštářky po opotřebení, ale také s možností měnit jejich vzhled.
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Beats konečně myslí i na sport
Za nejzajímavější novinku ale považuji něco úplně jiného. Beats 360 mají být totiž první velká sluchátka Beats s odolností proti potu a vodě. Konkrétně má být přítomna certifikace IPX4, takže by měla být podstatně vhodnější například na cvičení nebo běh než současná generace velkých Beats. A právě to mi dává docela velký smysl. Velká sluchátka jsem osobně vždy vnímal spíš jako zařízení na cestování, práci nebo domácí poslech. Pokud ale Beats dokáže nabídnout pohodlný model, který se nemusíte bát vzít do posilovny, může tím oslovit další skupinu zákazníků.
Sluchátka mají nabídnout také aktivní potlačení okolního hluku, přičemž Beats tvrdí, že ANC bude až 1,75× účinnější než u Beats Studio Pro. Chybět nemá ani režim propustnosti, prostorový zvuk s dynamickým sledováním pohybu hlavy nebo kvalitnější mikrofony pro telefonování.
Cena má být 299 dolarů
Beats 360 mají být dostupné v několika barvách, mezi kterými se objevuje růžová, černá, modrá Sky a Cloud. Konstrukce bude skládací a v balení má být také látkové pouzdro. Zajímavá je rovněž očekávaná cena. Ve Spojených státech mají Beats 360 začínat na 299 dolarech, což by je postavilo poměrně zajímavě proti konkurenci.
Apple ani Beats zatím jejich oficiální představení neoznámily. Vzhledem k tomu, že se ale produkt objevil v nabídkách velkých prodejců, bych osobně příliš nevěřil tomu, že si na něj budeme muset počkat dlouhé měsíce. Naopak to vypadá, že Beats 360 jsou velmi blízko oficiálnímu představení. A pokud skutečně nabídnou kombinaci pohodlí, ANC, odolnosti proti potu a výměnných náušníků za cenu kolem 299 dolarů, může jít o velmi zajímavého konkurenta nejen pro AirPods Max, ale také pro řadu dalších prémiových bezdrátových sluchátek.