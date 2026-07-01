Beats překvapují v Japonsku novou barvou. Oblíbená sluchátka Solo Buds dorazila v oranžové

Apple rozšířil nabídku sluchátek Beats Solo Buds o novou barevnou variantu. Pokud vám dosavadní černá, šedá, červená nebo fialová přišly až příliš nenápadné, novinka by vás mohla zaujmout. Do prodeje totiž míří výrazně oranžové provedení, které patří mezi vůbec nejvýraznější barvy, jaké Beats u svých sluchátek v posledních letech nabídly.
Nová oranžová varianta je však zatím dostupná jen ve vybraných obchodech. Ve Spojených státech ji exkluzivně prodává řetězec Best Buy, zatímco v Japonsku bude od 4. července k dostání v síti obchodů 7-Eleven. Zda se tato barva časem dostane i na další trhy včetně Evropy, zatím Apple ani Beats neprozradily.
Samotná sluchátka se ale nijak nemění. Beats Solo Buds nadále lákají především na kompaktní rozměry, výdrž až 18 hodin na jedno nabití a bezproblémovou spolupráci s iPhony i telefony s Androidem. Nabíjecí pouzdro je sice mimořádně malé, neobsahuje ale vlastní baterii, takže slouží pouze k přenášení a nabíjení po připojení k USB-C kabelu. Zajímavostí je, že oranžová není pro Beats úplnou novinkou. Velmi podobná varianta se objevila už v roce 2024 v Indii jako limitovaný dárek k nákupu iPhonu 15 a iPhonu 15 Plus u příležitosti svátku Diwali. Nové provedení se od ní liší hlavně logem Beats, které je tentokrát červené místo fialového.
Pokud tedy patříte mezi fanoušky výraznějších barev a Beats Solo Buds jste si dosud nepořídili, nová oranžová varianta rozhodně stojí za pozornost. Otázkou však zůstává, zda se jí někdy oficiálně dočkáme i na českém trhu. Za mě osobně by to bylo opravdu fajn, protože mnohé limitované edice, které Apple v zahraničí představuje, by mohly být hitem celosvětově. O to víc zamrzí, když se k nim běžný smrtelník žijící ve „špatné“ zemi nemůže dostat.