AirPods s kamerami letos nečekejte. Apple je odkládá až na rok 2027

Apple nás v posledních dnech pořádně navnadil na nové AirPods s kamerami. V macOS Tahoe 26.7 se totiž objevilo dokonce video, které jejich fungování přímo ukazuje. Člověk by tak čekal, že jejich představení je doslova za rohem. Jenže podle nové zprávy reportéra Marka Gurmana z Bloomberg to nakonec bude jinak. AirPods s kamerami letos nedorazí a Apple s jejich uvedením počítá až na rok 2027, což nás upřímně v redakci dost překvapuje. Když už totiž Apple nechá podobné demo uniknout přímo ze svého systému, působí to, jako by byl produkt prakticky připravený. Podle aktuálních informací ale Apple stále řeší problémy v dodavatelském řetězci i po softwarové stránce.
Pokud si při představě kamerových AirPods představujete miniaturní kameru určenou k natáčení okolí, budete možná trochu zklamaní. Apple totiž kamery nechystá kvůli fotografování nebo videu. Mají sloužit především jako „oči“ pro Siri AI a funkci Visual Intelligence. AirPods díky nim budou schopné vnímat okolí uživatele a předávat vizuální informace Siri. Právě uniklé demo ukazuje například situaci, kdy uživatel namíří AirPods na knihu a Siri dokáže pracovat s tím, co kamera vidí. Apple se tedy evidentně snaží dostat AI z iPhone přímo k uživateli, kdy místo vytahování telefonu z kapsy by vám teoreticky mohly stačit AirPods v uších a hlasový příkaz.
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Apple má zatím dva prototypy
Situace kolem kamerových AirPods je přitom poněkud zamotaná. Apple údajně vyvíjí dvě varianty s označením B790 a B798. Zatímco B790 měl být podle dřívějších informací připravený k uvedení ještě letos, Apple ho nyní z plánu pro rok 2026 odstranil. Podle současných informací přitom není vyloučeno, že dorazí společně s jubilejním iPhone v roce 2027. Zajímavé je také označení. Původně se mluvilo o AirPods Ultra, poslední úniky ale naznačují, že by Apple mohl kamerovou verzi zařadit přímo do řady AirPods Pro.
Na kamerové AirPods si tedy ještě počkáme. A i když je škoda, že letos nakonec nepřijdou, osobně mi dává větší smysl počkat si na produkt, který bude mít AI využití opravdu dotažené, než Apple tlačit na rychlé uvedení jen proto, aby stihl letošní rok. Pokud totiž Apple dokáže udělat z AirPods skutečné oči pro Siri, může jít o jeden z nejzajímavějších Apple produktů posledních let. Navíc je určitě lepší, když si jej nechá „pod pokličkou“ až do chvíle, než si bude jistý tím, že jej je schopný uvést a nezopakuje se tak podobný přešlap jako před lety s nabíječkou AirPower.