Nové Apple domácí centrum bude mnohem chytřejší, než jsme čekali. Takhle bude fungovat

Že Apple už delší dobu pracuje na novém domácím hubu, který má konečně výrazněji vstoupit do světa chytré domácnosti, je skoro už veřejným tajemstvím. A jak se zdá, představení je čím dál tím blíž. Nyní se totiž objevily další informace přímo v kódu macOS Tahoe 26.7, ze kterých navíc vyplývá, že bude nové zařízení podstatně zajímavější než jen obyčejný „ovladač“ pro HomeKit. Apple mu totiž připravuje vlastní galerii widgetů, přičemž některé z nich bude možné přebírat přímo z iPhonu.
Nový Home Hub je v systému ukrytý pod kódovým označením J490 a podle současných informací má dostat zhruba 7“ čtvercový displej, přičemž jej má Apple nabídnout ve variantě postavené na základně i ve verzi určené k montáži na zeď. Jeho hlavní úlohou pak bude fungovat jako centrum domácnosti, přičemž jednou z klíčových funkcí má být také nová Siri s umělou inteligencí.
Widgety známé z iPhonu
Nejzajímavější novinkou, kterou Apple omylem odhalil v kódu macOS 26.7, je pak Widget Gallery. Apple už tento systém používá na iPhonu, iPadu nebo Macu a uživatel si díky němu může vybrat, jaké widgety chce mít na ploše či zamykací obrazovce. A na stejném principu má nepřekvapivě fungovat také nový Home Hub. Zajímavé přitom je, že pokud máte některé widgety nainstalované na propojeném iPhonu, zařízení je může automaticky nabídnout také na své vlastní obrazovce. A podle nalezených řetězců to nevypadá, že by Apple chtěl tuto možnost omezit pouze na své aplikace. Podporovány by mohly být také widgety aplikací třetích stran.
Ještě zajímavější je způsob, jak chce Apple vše řešit z hlediska soukromí. Widgety tak budou moci vidět všichni členové domácnosti, ale jejich obsah se zobrazí pouze tehdy, když je hlavní propojené zařízení, tedy například iPhone, právě doma. Apple tak nechce dopustit, aby se na domácím displeji zobrazovaly citlivé informace ve chvíli, kdy je majitel telefonu mimo domov.
Smart Stack bude fungovat i v domácnosti
Apple zároveň připravuje také Smart Stack nebo chcete-li chytrou sadu, kterou známe například z Apple Watch. Ta bude automaticky měnit zobrazený widget podle situace a denní doby. Ráno tak může dávat smysl například kalendář, během dne informace o počasí a později třeba ovládání domácnosti nebo připomínky. Uživatelé si navíc budou moci mezi jednotlivými variantami Smart Stacku ručně přepínat, jak jsme zvyklí právě z Apple Watch formou „listování“.
Zajímavé je, že Home Hub podle současných informací nebude mít vlastní App Store. Apple ale počítá s podporou vlastních aplikací, mezi kterými mají být Safari, Apple News, Apple Music, Poznámky, Kalendář, Fotky nebo Domácnost. Klepnutí na widget pak může v některých případech otevřít příslušnou aplikaci a nabídnout více informací.
Nebude chybět ani HomeKit
Nový Home Hub má být pochopitelně úzce propojený s chytrou domácností. Z nalezeného kódu vyplývá, že jej bude možné přidávat do HomeKit scén a automatizací podobně jako ostatní chytrá zařízení. Apple tak podle všeho nechce vytvořit pouze jakýsi „iPad na zdi“, ale má jít o skutečné centrum domácnosti, které spojí ovládání chytrých zařízení, informace z aplikací, widgety, Siri a podle všeho také novou generaci Apple Intelligence.
A právě to je na celém zařízení možná nejzajímavější. Apple zatím domácí hub oficiálně nepředstavil, ale úniky z macOS Tahoe 26.7 naznačují, že si s ním pohrává podstatně komplexněji, než by se mohlo na první pohled zdát. Pokud se tedy současné informace potvrdí, mohl by být nový Home Hub jedním z nejzajímavějších nových produktů Applu letošního podzimu. Osobně se na něj coby uživatel chytré domácnosti postavené na HomeKitu těším už opravdu dlouho a ve skrytu duše doufám, že jej Apple dokáže vytvořit třeba i tak, aby dokázal fungovat jen na baterii a tedy byl umístitelný na místa, ze kterých není dobrý přístup k elektrické zásuvce. Právě ta by totiž mohla ve výsledku leckoho včetně mě docela limitovat vzhledem k tomu, že by Home Hubu slušela i relativně specifická místa typu průchody mezi místnostmi, kde se na elektroinstalaci úplně nemyslelo.