Zapomeňte na HomePod. Apple chystá chytrý hub, který vás bude sledovat po místnosti

Apple podle nových informací pracuje na domácím zařízení typu „hub„, které by mohlo být uvedeno na trh už letos na jaře. Server The Information, konkrétně novinář Wayne Ma, přinesl dosud neznámý detail. A sice že zařízení má být vybaveno robotickou otočnou základnou. Tato informace rozšiřuje dosavadní spekulace o produktu, jenž měl původně dorazit už v roce 2025. Připravovaný home hub má kombinovat malý displej, reproduktory a pokročilé AI funkce. Nově zmíněná otočná základna naznačuje, že zařízení nebude statické, ale bude schopné aktivně reagovat na dění v místnosti. Apple se tak zřejmě snaží posunout koncept chytré domácnosti směrem k přirozenější interakci mezi uživateli a technologií.
Dosavadní úniky, včetně informací od Marka Gurmana z Bloombergu, hovořily o dvou variantách zařízení. Jedna má být určena k montáži na zeď, druhá má mít základnu podobnou HomePodu mini, vhodnou pro umístění na stůl či kuchyňskou linku. O jakémkoli otočném nebo robotickém mechanismu však dosud řeč nebyla, což vyvolává otázky, zda Apple některé koncepty neslučuje. Popis robotické základny totiž připomíná spíše „stolního robota“, který má Apple podle dřívějších zpráv představit až příští rok. Ten má disponovat displejem na pohyblivém rameni a má se aktivně natáčet směrem k osobě, která hovoří. V případě blízkého domácího hubu zatím není jasné, jak přesně bude otočný mechanismus fungovat. Očekává se však, že zařízení využije sadu senzorů k rozpoznání přítomnosti lidí v místnosti.