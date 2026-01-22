Apple se opět stal nejhodnotnější značkou na světě

Společnost Apple si i v roce 2026 udržela první místo v prestižním žebříčku Global 500, který každoročně sestavuje společnost Brand Finance. Odhadovaná hodnota značky Apple letos vzrostla o 6 % na přibližně 607 miliard dolarů, čímž firma potvrdila svou dlouhodobou dominanci na globálním trhu.
Brand Finance mapuje hodnotu a sílu světových značek už od roku 2007. Tehdy, ještě v éře žebříčku Global 250, byla nejhodnotnější značkou Coca-Cola s hodnotou 43 miliard dolarů. Následovaly společnosti jako Microsoft, Citi nebo Walmart. Apple se v té době nacházel až na 43. místě s hodnotou značky okolo 12 miliard dolarů a hodnocením AAA+, tedy pod většinou tehdejších technologických firem.
V průběhu let se však poměry výrazně změnily a technologický sektor dnes žebříčkům jasně dominuje. V letošním roce obsadily první příčky značky Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA a TikTok/Douyin. Dohromady dosáhly kombinované hodnoty značek zhruba 2,31 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 15,8 %.
Zatímco první čtyři pozice zůstaly oproti loňsku beze změny, výrazný skok zaznamenala NVIDIA, která se díky 109% růstu hodnoty značky posunula na páté místo. Tento růst odráží prudký rozvoj oblastí umělé inteligence, datových center a specializovaných výpočetních čipů.
Apple si však i přes relativně umírněný růst prodejů hardwaru dokázal udržet jasné prvenství. Hodnota jeho značky vzrostla z loňských 574 miliard dolarů na letošních 607 miliard a firma si zároveň zachovala nejvyšší možné hodnocení AAA. Podle Brand Finance stojí za úspěchem Applu především dlouhodobé posilování celého ekosystému služeb. Růst příjmů z reklamy, cloudových služeb a App Storu pomáhá vyvažovat pomalejší tempo inovací v oblasti hardwaru. Stabilní poptávka napříč Amerikou, Evropou i asijsko-pacifickým regionem pak potvrzuje globální dosah a odolnost značky. Výsledky letošního žebříčku tak znovu ukazují, že Apple není jen výrobcem zařízení, ale komplexní technologickou značkou, která dokáže dlouhodobě růst i v náročném a rychle se měnícím prostředí.
Kompletní žebříček nejhodnotnějších značek světa najdete zde.