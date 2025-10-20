Apple je už třináct let po sobě nejhodnotnější značkou světa

Společnost Apple zůstává i nadále nejhodnotnější značkou světa, a to již třináctý rok v řadě. Podle nejnovějšího žebříčku Interbrand Best Global Brands 2025 dosáhla hodnota značky Applu odhadované výše 470,9 miliardy dolarů.
Každoroční žebříček společnosti Interbrand hodnotí stovku nejvýznamnějších světových značek na základě finanční výkonnosti, vlivu značky na rozhodování zákazníků při nákupu a celkové konkurenceschopnosti. Celková hodnota všech značek v letošním žebříčku vzrostla meziročně o 4,4 % a dosáhla 3,6 bilionu dolarů.
Apple se poprvé dostal mezi top 25 značek už v roce 2008 a na první místo vystoupal o pět let později – v roce 2013. Od té doby si pozici světové jedničky udržuje navzdory dramatickým proměnám v technologickém průmyslu. Letos jeho hodnota sice klesla o 4 %, přesto si Apple s výrazným náskokem udržel první místo před Microsoftem, který díky růstu o 10 % dosáhl hodnoty 388,5 miliardy dolarů. Na dalších příčkách následují Amazon (319,9 mld. USD), Google (317,1 mld. USD) a Samsung (90,5 mld. USD).
Zatímco Apple a Microsoft upevňují své vedoucí pozice, největší překvapení letošního žebříčku přinesla společnost Nvidia, jejíž značka meziročně vzrostla o 116 % na hodnotu 43,2 miliardy dolarů. Firma, která stojí v čele revoluce v oblasti AI čipů, tak poskočila z 36. na 15. místo – což je největší meziroční skok v historii žebříčku Interbrand.
Nováčkem v první desítce je Instagram, který si díky růstu o 27 % zajistil historicky nejlepší pozici. Opačný trend naopak postihl značky Nike a Tesla. Nike po ztrátě 26 % hodnoty klesl ze 14. na 23. místo, zatímco Tesla se propadla o 13 pozic na 25. místo poté, co její hodnota značky klesla o 35 %.