Apple vydal Safari 26.6.1. Opravuje hned 22 bezpečnostních chyb

Apple vydal v pondělí několik menších aktualizací svých operačních systémů a nyní zveřejnil také podrobnosti k Safari 26.6.1. A pokud používáte Mac se systémem macOS Sonoma nebo macOS Sequoia, rozhodně nejde o aktualizaci, kterou by bylo dobré přehlédnout. Apple totiž v nové verzi opravil hned 22 bezpečnostních zranitelností souvisejících s WebKitem, na kterém Safari stojí.
Aktualizace Safari 26.6.1 byla vydána 18. srpna a je určena právě pro macOS Sonoma a macOS Sequoia. Apple v jejím rámci opravil celkem 22 různých CVE, přičemž hned několik z nich mohlo vést k poškození paměti při zpracování speciálně upraveného webového obsahu.
Některé chyby mohly vést k poškození paměti
Právě tady je potřeba zbystřit. Bezpečnostní problémy ve WebKitu nejsou jen nějakou teoretickou záležitostí. WebKit totiž zpracovává obsah webových stránek, takže škodlivě vytvořená stránka může v případě zneužitelné chyby představovat pro uživatele reálné riziko.
Apple u několika opravených chyb uvádí, že speciálně upravený webový obsah mohl způsobit poškození paměti. U dalších pak hrozilo například neočekávané ukončení Safari nebo celého procesu. Jedna z opravených chyb ve WebKit History navíc mohla při návštěvě škodlivě vytvořené stránky vést k úniku citlivých dat. Zajímavé je také to, kdo se na hledání těchto problémů podílel. V seznamu bezpečnostních výzkumníků se hned devětkrát objevuje OpenAI Codex Security. Je to další ukázka toho, jak výrazně se při hledání bezpečnostních zranitelností začínají využívat nástroje umělé inteligence.
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Aktualizace se týká hlavně starších macOS
Pokud používáte nejnovější macOS Tahoe, Safari 26.6.1 se vás jako samostatná aktualizace podle zveřejněných informací netýká. Apple ji vydal pro macOS Sonoma a macOS Sequoia, tedy starší podporované verze systému. To ale samozřejmě neznamená, že mohou uživatelé těchto systémů aktualizaci ignorovat. Právě naopak. Safari je jednou z aplikací, které mají k internetu přístup prakticky neustále, a bezpečnostní chyby v jeho vykreslovacím jádru proto patří mezi ty, které má smysl opravovat co nejdříve.
Pokud máte Mac se Sonoma nebo Sequoia, aktualizaci můžete zkontrolovat v Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru. Safari se v případě těchto systémů aktualizuje právě prostřednictvím systémových aktualizací. Apple tak v posledních dnech řeší bezpečnostní problémy hned na několika frontách. Po aktualizacích macOS, iOS a dalších systémů nyní známe také konkrétní seznam oprav pro Safari. A 22 bezpečnostních chyb v jediné aktualizaci rozhodně není číslo, které bych při používání Macu přehlížel.
Nerozumiem tomu,preco mam uz verziu 26.6.2 ?
Protože nečteš :D Máš macOS Tahoe 26.6.2, který obsahuje Safari 26.6.2. Update je pro starší systémy Sonoma (tedy 14.X.X) a Sequoia (tedy 15.X.X), kde se updatuje Safari na 26.6.1 :)