Apple omylem prozradil hromadu nových produktů. Jenže teď je skoro nemožné zjistit, co přesně chystá

Apple má před sebou jeden z nejzajímavějších podzimů za poslední roky a v posledních dnech nám k němu paradoxně poskytl poměrně hodně informací sám. V Release Candidate verzi macOS Tahoe 26.7 se totiž objevila celá řada identifikátorů dosud nepředstavených zařízení. A přestože některé z nich dokážeme poměrně dobře přiřadit ke konkrétním produktům, u jiných jsme prakticky bezradní.
V kódu se objevily například identifikátory J490 a J491, které mají patřit připravovanému Home Hubu, B525 má označovat novou generaci HomePodu mini a J229 zase bezpečnostní kameru. Nechybějí ani odkazy na nové iPhony, Macy, OLED iPad mini nebo další generaci Apple Vision Pro. To ale není ani zdaleka to nejzajímavější.
Apple ukryl do systému desítky záhadných označení
V macOS Tahoe 26.7 se totiž objevily také skupiny identifikátorů, u kterých zatím vůbec není jasné, co představují. Jde například o A3436 až A3441, A3456 a A3457, A3465 nebo A3529 až A3533. Samotná čísla přitom prakticky nic neprozrazují.
Apple má sice systém číslování, podle kterého lze někdy odhadnout, že dvě blízká čísla souvisejí s podobnými produkty nebo jejich variantami, rozhodně ale neplatí, že by jednotlivé generace zařízení dostávaly identifikátory postupně. A právě to dělá současný únik tak komplikovaným. Redakce AppleInsider se proto pokusila podívat na zařízení, která mají identifikátory těsně před nebo za těmi záhadnými. A výsledek je spíš další velký otazník.
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Pátrání odhalilo hlavně další příslušenství
Například A3464 patří 13″ iPadu Air s čipem M4 a mobilním připojením určenému pro čínský trh. A3442 zase podle všeho označuje 15″ MacBook Air s čipem M5. A3466 patří MagSafe baterii pro iPhone Air. Další identifikátory zase souvisejí s iPhonem 17e nebo cestovní sadou Apple World Travel Adapter Kit.
Jenže u několika dalších čísel se žádné rozumné vysvětlení najít nepodařilo. A právě tady začíná být únik zajímavý. Pokud se totiž v určitém číselném rozsahu nachází více identifikátorů, může jít o různé varianty jednoho produktu, protože Apple podobně označuje například různé velikosti či konfigurace stejného zařízení.
Co tedy Apple skutečně chystá?
Paradoxně toho z tohoto úniku nevíme tolik, jak by se mohlo zdát. Víme, že Apple má připravenou celou řadu nových zařízení, ale samotná čísla nám u značné části z nich nedokážou říct, o co přesně jde. Zároveň je ale zajímavé, že některé skupiny identifikátorů naznačují existenci produktů s více variantami. Může tedy jít například o různé velikosti, konfigurace nebo modely v rámci jedné produktové řady.
A právě proto je tento únik pro fanoušky Applu trochu frustrující. Apple nám tentokrát v podstatě ukázal seznam svých budoucích produktů, ale zapomněl k němu přibalit klíč, podle kterého bychom zjistili, co jednotlivá čísla znamenají. Jisté tak zatím je hlavně to, že podzimní produktová smršť Applu bude opravdu zajímavá. A vzhledem k tomu, že některá z těchto zařízení mohou dorazit už během několika týdnů, nemusíme na rozluštění této hádanky čekat příliš dlouho.