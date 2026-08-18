Wildberries: Co to je a proč jej používají desítky milionů lidí?

Pokud v posledních týdnech sledujete technologické či zpravodajské weby, možná jste narazili na název Wildberries. Ruský internetový obchod se totiž v poslední době objevuje v médiích v souvislosti s útoky na jeho obří sklady. Jenže zatímco samotné útoky jsou samozřejmě tématem především pro zpravodajské weby, pro nás je možná mnohem zajímavější otázka, co vlastně Wildberries je.
Odpověď je přitom poměrně jednoduchá. Představte si něco mezi Amazonem, Aliexpressem a klasickým marketplace. Wildberries je totiž obrovská internetová platforma, přes kterou si zákazníci objednávají prakticky všechno možné od oblečení přes elektroniku až po kosmetiku, vybavení domácnosti nebo potraviny. Nejde přitom o klasický e-shop v pravém slova smyslu. Velká část zboží totiž pochází od samostatných prodejců, kteří Wildberries využívají jako prostředníka mezi sebou a zákazníky. A právě v tom spočívá jeho největší síla. Wildberries tedy není jen obchod, ale technologická platforma, která propojuje zákazníky, statisíce prodejců, platební systém, sklady, třídicí centra, výdejní místa a samotné doručování.
Z obyčejného e-shopu vyrostl ruský gigant
Wildberries vznikl už v roce 2004 a původně byl mnohem obyčejnějším internetovým obchodem s oblečením. Za více než dvě dekády se ale změnil v jeden z největších technologických a obchodních projektů v Rusku.
Podle Reuters přes něj v loňském roce proteklo zboží v hodnotě kolem 75 miliard dolarů, což odpovídalo přibližně třem procentům ruského HDP. Platforma zároveň zpracovává obrovské množství objednávek a podle dostupných údajů ji používají desítky milionů lidí měsíčně. Pro představu, Wildberries má podle aktuálních údajů zhruba 79 milionů měsíčních uživatelů, takže je jasné, že už není nějaký regionální e-shop, ale služba, která je pro značnou část obyvatel Ruska součástí každodenního života.
Funguje spíš jako marketplace než e-shop
Z technologického pohledu je na Wildberries zajímavé především to, že samotná platforma nemusí vlastnit většinu zboží, které na ní vidíte. Prodejce si vytvoří účet, nahraje produkty, nastaví ceny a vybere si způsob, jakým chce objednávky vyřizovat. Wildberries přitom nabízí několik logistických modelů. V jednom z nich například prodejce odešle své zboží přímo do skladu Wildberries a společnost následně řeší jeho skladování, kompletaci objednávek i doručení zákazníkovi. V jiném modelu si prodejce zboží skladuje sám a do logistické sítě Wildberries jej předává až poté, co přijde objednávka.
To je v principu podobné tomu, jak fungují největší světové marketplace platformy. Wildberries tedy nemusí mít vlastní sklad každého prodejce. Stačí mu vytvořit infrastrukturu, která všechny tyto prodejce a jejich zboží propojí. A právě tady začíná být jasné, proč jsou pro něj tak důležité obří logistické areály.
Aplikace je ve skutečnosti technologický ekosystém
Pokud si Wildberries stáhnete do iPhonu, na první pohled může působit jako úplně obyčejná nákupní aplikace. Princip je zde totiž podobný jako u jakéhokoliv jiného marketplace, takže si vyhledáte produkt, prohlédnete fotografie, přečtete recenze, zvolíte variantu a objednáte. Pod povrchem se ale musí odehrávat podstatně složitější proces.
Systém musí například vědět, kde se konkrétní produkt právě nachází, který sklad je k zákazníkovi nejblíže, jakou cestou se k němu dostane a do kterého výdejního místa jej poslat. Současně musí pracovat s dostupností zboží, objednávkami statisíců prodejců, platbami, vratkami nebo reklamací. A právě proto Wildberries není zajímavý jen jako internetový obchod. Jeho skutečným produktem je do značné míry právě technologická a logistická infrastruktura, která celý tento systém drží pohromadě.
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Desítky tisíc výdejních míst
Velkou součástí systému jsou také výdejní místa. Wildberries vybudoval síť desítek tisíc míst ve stylu tuzemské Zásilkovny, kam si zákazníci nechávají objednávky posílat. Nejde tedy o model, kdy by každý balík musel jednotlivě putovat až ke dveřím zákazníka, což výrazně zjednodušuje poslední část doručení. Objednávky se hromadně dopravují do konkrétního výdejního místa a zákazník si je následně vyzvedne, kdy potřebuje. Wildberries navíc v poslední době experimentuje i s automatizací. Společnost například testuje takzvanou smart výdejní službu, která umožňuje zákazníkovi vyzvednout objednávku bez přímé asistence zaměstnance výdejního místa.
Do Česka si z něj zatím neobjednáte
Přestože Wildberries už dávno není omezený pouze na Rusko, Česká republika mezi jeho současné trhy nepatří. Společnost dnes provozuje své služby například v Bělorusku, Kazachstánu, Arménii, Kyrgyzstánu nebo Uzbekistánu, přičemž v těchto zemích buduje vlastní síť výdejních míst a logistickou infrastrukturu.
Český zákazník tedy nemůže jednoduše otevřít Wildberries, vybrat zboží a nechat si jej standardně doručit domů nebo do výdejního místa v Česku. Historicky přitom Wildberries působil i na některých evropských trzích včetně Německa, Polska či Slovenska, z těchto trhů však později odešel.
Takže pokud jste si při čtení článku říkali, že byste se na Wildberries mohli podívat a objednat si z něj něco zajímavého do Česka, bohužel zatím ne. Přes různé zprostředkovatele by samozřejmě cesta existovat mohla, ale nejde o standardní službu Wildberries pro české zákazníky.
Proč se o Wildberries právě teď tolik mluví?
Až nyní se dostáváme k tomu, proč jste název Wildberries pravděpodobně v posledních dnech viděli v českých médiích. Jeho obří logistické sklady se staly terčem série útoků a rozsah poškození je podle dostupných informací značný. Zasaženy byly logistické areály na několika místech Ruska a problém se tak netýká pouze jedné konkrétní budovy.
Právě rozsah celé sítě přitom ukazuje, proč může mít poškození jediného velkého skladu tak výrazný dopad. Nejde jen o budovu plnou krabic. Uvnitř se nachází zboží obrovského množství samostatných prodejců a skladem zároveň procházejí objednávky určené zákazníkům po celé zemi.
A tím se vlastně dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Wildberries je ukázkou toho, jak se z obyčejného internetového obchodu může postupem času stát obrovská technologická infrastruktura. Aplikace, kterou zákazník používá k objednání trička nebo sluchátek, je totiž jen malou viditelnou částí systému, pod kterým fungují sklady, algoritmy, logistika, platby, prodejci a desítky tisíc výdejních míst. Právě proto se o Wildberries nyní tolik mluví. Ne proto, že by šlo jen o nějaký ruský e-shop, ale protože se z něj za více než dvacet let stal jeden z pilířů tamního digitálního obchodu.