Sony stále neví, kdy vydá PS6 a kolik bude stát

Na PlayStation 6 si ještě nějakou dobu počkáme. Sony totiž stále nemá definitivně rozhodnuto, kdy svou novou konzoli uvede na trh. Potvrdil to přímo šéf společnosti Hiroki Totoki v rozhovoru pro The Wall Street Journal. Totoki zároveň uvedl, že Sony zatím nemá jasno ani v ceně PS6. Důvodem jsou mimo jiné rostoucí ceny paměťových čipů, které výrazně zdražují výrobu elektroniky. Situaci navíc komplikují obchodní války a nejistota kolem vývoje cen komponentů.
Ještě před několika měsíci přitom informace naznačovaly, že Sony by mohlo PS6 uvést už v roce 2027. V poslední době se ale stále častěji mluví o možném posunutí až na rok 2028 nebo dokonce 2029. Jedním z důvodů má být právě současná situace na trhu s pamětmi a úložišti. Za růstem cen stojí především obrovská poptávka po pamětech ze strany AI datacenter. Ta spotřebovávají stále větší množství RAM i úložišť, což vytváří tlak na jejich dostupnost a cenu. Podle současných očekávání navíc nemají vysoké ceny pamětí zmizet ani během roku 2027.
Sony tak zatím nechává termín vydání PS6 otevřený. Neznamená to automaticky, že konzole v roce 2027 nedorazí, rozhodně ale nejde o tak jistý termín, jak se ještě donedávna mohlo zdát. A pokud ceny komponentů zůstanou vysoko, může být odklad pro Sony nakonec výhodnější než uvedení extrémně drahé nové generace.