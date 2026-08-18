LEGO Batmobile z filmu Batman se vrací unikl na fotkách a vypadá fantasticky

Pokud patříte mezi fanoušky stavebnice LEGO a zároveň Batmana, následující řádky vás pravděpodobně nadchnou. Na internet se totiž dostaly vůbec první fotografie připravované stavebnice LEGO Batmobile z filmu Batman se vrací, díky čemuž se tak můžeme poprvé pořádně podívat na novinku, o které se v posledních měsících mluvilo zatím jen v rámci úniků. A nutno říct, že nový Batmobile vypadá na prvních fotografiích opravdu povedeně. LEGO jej připravilo jako velký sběratelský model s číslem 76355, který má podle aktuálních informací nabídnout 2269 dílků a cenovku 229,99 dolaru. Do prodeje má dorazit už 1. září 2026.
Právě počet dílků a cena se přitom oproti původním únikům ještě poměrně nedávno změnily. Ještě v květnu se hovořilo o 2272 dílcích a ceně 219,99 dolaru, později se však informace upravily na současných 2269 dílků a 230 dolarů.
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LEGO se drželo filmu opravdu hodně
Na prvních fotografiích je dobře vidět, že se LEGO tentokrát nesnažilo vytvořit jen další generický Batmobile. Model totiž vychází přímo z vozu, který se objevil ve filmu Batman Returns z roku 1992, a zachovává jeho velmi specifický vzhled. Dominantní je především obrovský turbínový otvor vpředu, dlouhá nízká karoserie a výrazné boční části.
Model má být dlouhý přibližně 45 centimetrů, takže rozhodně nepůjde o žádného drobka do vitríny. LEGO si navíc připravilo jednu velmi zajímavou funkci, kdy stejně jako ve filmu se má Batmobile umět rozdělit a odhalit uvnitř menší Batmissile. Na uniklých fotografiích je mechanismus dokonce přímo znázorněn, takže nejde jen o model určený k vystavení, ale také o poměrně pěknou připomínku jedné z nejzajímavějších funkcí filmového vozu.
Součástí stavebnice má být také Batman v minifigurkové podobě. Podle prvních fotografií přitom LEGO použilo nově tvarovaný plášť a výraznější masku, díky čemuž má figurka mnohem věrněji připomínat Batmana v podání Michaela Keatona. Zajímavé přitom je, že samotné LEGO už existenci tohoto setu v podstatě naznačilo. Ještě před únikem totiž zveřejnilo teaser s tajemným modelem zakrytým černou plachtou a textem odkazujícím přímo na Batman Returns. LEGO sice v teaseru model otevřeně neukázalo, ale vzhledem k tvaru zakrytého vozu a použitému filmovému citátu bylo poměrně jasné, o co jde.
Teď už každopádně tajemství příliš nezbývá. Pokud jsou údaje z úniku správné, 76355 Batman Returns Batmobile nabídne 2269 dílků, jednu minifigurku Batmana, délku kolem 45 centimetrů a cenu 229,99 dolaru. Oficiální premiéra je naplánována na 1. září. A osobně jsem hodně zvědavý hlavně na srovnání s legendárním 1989 Batmobile 76139. Ten měl 3306 dílků, délku kolem 60 centimetrů a při uvedení stál 249,99 dolaru. Novinka z Batman se vrací je tedy za podobné peníze výrazně menší. Na druhou stranu dostáváme právě ikonickou podobu vozu z pokračování a především mechanismus s ukrytým Batmisilem.
Po prvních fotografiích každopádně vypadá 76355 Batman Returns Batmobile jako další pořádně povedený LEGO Batman model. A vzhledem k tomu, že do vydání zbývají jen zhruba dva týdny, bych se vůbec nedivil, kdyby LEGO v následujících dnech novinku oficiálně představilo.