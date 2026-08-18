Apple přestřelil. Tato kontroverzní reklama musela urychleně zmizet z billboardů

Apple musel v italském Miláně urychleně zasáhnout a odstranit jeden ze svých velkých reklamních billboardů. Součástí aktuální kampaně „Relax, it’s iPhone“ byl totiž i snímek malého batolete držícího jablečný telefon, což u tamních úřadů vyvolalo silnou vlnu kritiky kvůli údajné propagaci nevhodných výchovných návyků.
Kampaň o odolnosti narazila na ochránce dětí
Celá reklamní kampaň se primárně zaměřuje na propagaci vysoké odolnosti a robustnosti samotného zařízení. Apple v ní záměrně vyobrazuje nejrůznější každodenní situace, při kterých je telefon vystaven určitému riziku či nebezpečí poškození. Mezi vybranými motivy se tak objevuje například focení v silném dešti, sledování videa s telefonem nebezpečně balancujícím na okraji vany, pes s iPhonem v tlamě a v neposlední řadě i velmi malé dítě, které zařízení neobratně svírá ve svých rukou.
Jakmile se však obří billboard s motivem batolete objevil na milánské ulici via Melchiorre Gioia, zasáhla italská organizace pro ochranu práv dětí a mládeže (AGIA). Ta obdržela oficiální stížnost od znepokojeného občana, podle kterého takováto plošná reklama nebezpečně normalizuje využívání chytrých telefonů v roli takzvaných elektronických chůviček pro ty nejmenší. Úřad se s tímto názorem plně ztotožnil a případ okamžitě předal italskému telekomunikačnímu regulátorovi AGCOM, antimonopolnímu úřadu AGCM a institutu pro samoregulaci reklamy k dalšímu prošetření a případným sankcím.
Rychlá reakce bez zbytečných komentářů
Jak vzápětí informovaly místní italské deníky Prima Comunicazione a Repubblica Milano, Apple na nastalou situaci zareagoval velmi pružně. Kontroverzní billboard nechal jablečný gigant urychleně odstranit a bleskově jej nahradil zcela jiným a zcela nekonfliktním motivem, který pro změnu propaguje užitečné funkce lokalizační sítě Najít.
Ačkoliv společnost celou kontroverzi dosud nijak veřejně nekomentovala, její blesková reakce jasně naznačuje, že vzala obavy italských úřadů opravdu vážně. Stalo se tak i přesto, že původním a jediným zamýšleným sdělením reklamy bylo pouze vtipně poukázat na fyzickou odolnost iPhonu v nešikovných dětských rukou, a nikoliv cíleně nabádat rodiče k tomu, aby své děti uklidňovali pomocí elektroniky.