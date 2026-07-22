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Apple prohrál další klíčový soud. Ve hře je pokuta přes 13 miliard

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Právní bitva mezi Applem a společností Masimo se táhne už dlouhé roky a zdá se, že jen tak neskončí. Pro Apple nyní navíc přišla další nepříjemná zpráva. Americký federální soud totiž zamítl jeho žádost o zrušení loňského verdiktu poroty, podle kterého má kalifornský gigant zaplatit společnosti Masimo odškodné ve výši 634 milionů dolarů, tedy zhruba 13,5 miliardy korun. Soud zároveň odmítl i Applův návrh na nové projednání případu.

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Soud dal znovu za pravdu Masimu

Celý spor sahá až do roku 2020, kdy zdravotnická společnost Masimo obvinila Apple z porušování patentů souvisejících s technologiemi pro optické monitorování zdravotního stavu, které využívají Apple Watch. Vedle patentů tehdy Masimo Applu vyčítalo i údajné převzetí zaměstnanců a obchodních tajemství.

Jedna část sporu už v minulosti vedla dokonce k dočasnému zákazu dovozu některých modelů Apple Watch do Spojených států. Apple tehdy situaci vyřešil tím, že americké verze hodinek začal prodávat bez aktivní funkce měření okysličení krve.

Apple Watch Ultra 3 LsA1 Apple Watch Ultra 3 LsA1
Apple Watch Ultra 3 LsA2 Apple Watch Ultra 3 LsA2
Apple Watch Ultra 3 LsA3 Apple Watch Ultra 3 LsA3
Apple Watch Ultra 3 LsA4 Apple Watch Ultra 3 LsA4
Apple Watch Ultra 3 LsA5 Apple Watch Ultra 3 LsA5
Apple Watch Ultra 3 LsA6 Apple Watch Ultra 3 LsA6
Apple Watch Ultra 3 LsA9 Apple Watch Ultra 3 LsA9
Apple Watch Ultra 3 LsA10 Apple Watch Ultra 3 LsA10
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634 milionů dolarů zatím zůstává ve hře

V listopadu loňského roku rozhodla porota, že Apple porušil jeden z patentů Masima týkající se monitorování pacientů prostřednictvím optických senzorů. Firma z Cupertina následně požadovala zrušení verdiktu nebo alespoň nové soudní řízení. Tvrdila mimo jiné, že Apple Watch nelze považovat za zařízení určené k monitorování pacientů, jak patent vyžaduje.

Soudce James V. Selna ale s touto argumentací nesouhlasil. Podle něj může pojem „monitorování pacientů“ zahrnovat i zařízení, jakým jsou Apple Watch, a neshledal ani žádné procesní pochybení, které by odůvodňovalo nový proces.

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Apple se ještě nevzdává

Apple se s rozhodnutím stále nehodlá smířit. Společnost zopakovala své dřívější stanovisko, podle kterého Masimo během posledních šesti let podalo na Apple řadu žalob založených na více než 25 patentech, přičemž většina z nich byla podle Applu označena za neplatné. Firma zároveň upozorňuje, že patent, o který jde v tomto konkrétním případě, vypršel už v roce 2022 a vztahuje se na starší technologii monitorování pacientů. Cupertinský gigant proto potvrdil, že se proti aktuálnímu rozhodnutí odvolá. Spor mezi oběma společnostmi tak zřejmě ještě zdaleka nekončí a je dost dobře možné, že jeho definitivní rozuzlení přinese až odvolací soud.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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