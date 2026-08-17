Průlom v Číně. Apple jako první zahraniční firma nasadí svůj vlastní model umělé inteligence

Společnost Apple dosáhla v Číně významného úspěchu. Podle zprávy agentury Reuters se kalifornskému gigantovi podařilo vytrénovat vlastní velký jazykový model určený specificky pro tamní trh. Namísto toho, aby se společnost plně spoléhala na externí partnery, vsadila na vlastní technologii, na jejímž vývoji úzce spolupracovala s čínským gigantem Alibaba.
Změna strategie i překonání přísných regulací
Tento krok představuje zásadní odklon od původních plánů, které počítaly s pouhým licencováním domácích systémů. Apple se díky tomu stal historicky vůbec první zahraniční společností, které čínská vláda oficiálně schválila provoz vlastního proprietárního AI modelu. Vedení firmy tím obratně vyřešilo složité legislativní a regulační překážky, které na tamním trhu dlouhodobě paralyzují většinu ostatních amerických technologických společností.
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Dvoukolejná strategie a start v příštích měsících
Celý projekt je postaven na takzvané dvoukolejné strategii. Apple se sice původně dohodl na začlenění jazykového modelu Qwen od Alibaby do funkcí Apple Intelligence, podobně jako v jiných zemích nabízí rozšíření o ChatGPT, nyní však nabídne i vlastní jádro. Na čínských stránkách podpory se nedávno dokonce krátce objevil návod, jak Qwen propojit se Siri a psacími nástroji v macOS, společnost jej však po necelém dni stáhla. Ostrého startu balíku Apple Intelligence by se měli uživatelé v Číně dočkat v průběhu nadcházejících měsíců.