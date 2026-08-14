Instagram má nové logo. Jak se vám líbí?

Instagram po dlouhých deseti letech mění jednu z nejvýraznějších částí své vizuální identity. Tentokrát ale (naštěstí po nedávném poprasku u Spotify) nejde o ikonku aplikace, na kterou jsme zvyklí, nýbrž o samotný nápis Instagram, který se objevuje například v horní části aplikace. Meta jeho podobu upravila tak, aby působil moderněji a čistěji. Uživatelé však na novinku reagují poněkud jinak, než si Instagram zřejmě představoval.
Nový wordmark poprvé dorazil ve čtvrtek a nahrazuje charakteristické psací písmo, které Instagram používal přibližně deset let. Samotná ikonka fotoaparátu se přitom nemění. Instagram tak neudělal kompletní redesign svého loga, ale zaměřil se pouze na typografickou část značky.
Šéf Instagramu Adam Mosseri změnu vysvětlil tím, že původní wordmark už byl na místě deset let a podle společnosti proto nastal čas na jeho osvěžení. Nová podoba má být čistší a modernější, přičemž si zároveň zachovává určité prvky původního vzhledu. Instagram tím chce podle všeho působit současněji, aniž by úplně zahodil svou dosavadní identitu. Jenže právě čitelnost nového nápisu se stala terčem kritiky. Nové písmo je totiž zvláštní kombinací psacího a klasického tištěného stylu a řadě lidí připadá, že se název Instagram stal paradoxně hůře čitelným. Na sociálních sítích se proto rychle objevily vtípky, že nový nápis připomíná například „Instagzam“ nebo „Instagwam“.
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Instagram přitom evidentně počítal s tím, že změna vyvolá diskuzi. Mosseri nový wordmark zveřejnil také na Threads a podle svých slov chtěl zjistit, jaké reakce vyvolá. Designový účet Instagramu navíc ukázal některé další varianty písma, které tým během návrhu zvažoval. Poněkud pikantní je, že některé z těchto alternativ podle reakcí uživatelů působí čitelněji než výsledná podoba.
Na druhou stranu nejde o změnu, která by měla zásadně měnit fungování samotné aplikace. Instagram zůstává Instagramem a ikonka aplikace, kterou mají uživatelé zažitou, se podle dostupných informací nemění. Jde tedy především o kosmetickou úpravu značky, která má platformě dodat modernější vzhled. Je přitom zajímavé, že Instagram ke změně přistoupil právě nyní. Sociální síť za poslední roky prošla obrovským množstvím změn a stále více se zaměřuje na video, Reels a obsah doporučovaný pomocí algoritmů. Nový wordmark je tak jen další připomínkou toho, že se Instagram snaží svou identitu postupně posouvat.
Zda si na nový nápis zvykneme, nebo se z něj stane jeden z nejvíce diskutovaných redesignů posledních let, ukáže samozřejmě až čas. Jedno je ale jisté už nyní – Instagram po deseti letech změnil svůj podpis a internetu to rozhodně není jedno. A jak se změna líbí vám? My v redakci jsme popravdě docela spokojení.