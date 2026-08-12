Skládací iPhone bude mít dvě funkce, které Pro uživatelé milují. Apple to vezme od podlahy

O prvním skládacím iPhonu se v posledních měsících mluví hlavně v souvislosti s jeho konstrukcí, displejem nebo cenou. Nyní se ale objevily informace o dvou funkcích, které by mohly zaujmout především uživatele současných iPhonů Pro. A nutno říci, že v tomto případě nejde jen o nějaké kosmetické změny.
První výhodou má být samozřejmě obrovská zobrazovací plocha. Po rozložení má totiž skládací iPhone nabídnout displej o úhlopříčce kolem 7,8“, čímž by se stal největším iPhonem, jaký kdy Apple vyrobil. Právě uživatelé, kteří dnes sahají po největším iPhonu Pro Max kvůli jeho displeji, by tak mohli mít další důvod ke změně.
Ještě zajímavější je ale způsob, jakým chce Apple velkou plochu využít. Skládací iPhone má totiž nabídnout multitasking se dvěma aplikacemi vedle sebe, tedy funkci, kterou dobře znají majitelé iPadů. Na jedné polovině displeje tak můžete mít například Safari a na druhé Zprávy, případně si pustit video a současně pracovat s jinou aplikací. Právě to může být logicky jedna z funkcí, kvůli které by mohl skládací iPhone oslovit také uživatele, kteří jsou zvyklí na iPad nebo Mac. Apple má navíc pro velkou obrazovku připravovat nové rozhraní a další možnosti práce s aplikacemi.
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Důležité přitom je, že nejde o potvrzené specifikace. Apple samozřejmě žádný skládací iPhone oficiálně nepředstavil a všechny informace pochází z úniků a zdrojů obeznámených s jeho vývojem. Přesto právě kombinace velkého displeje a multitaskingu dává u skládacího iPhonu poměrně velký smysl. Zatímco u klasického iPhonu je větší obrazovka především otázkou pohodlí při sledování obsahu, u skládacího modelu může změnit i samotný způsob používání telefonu.
A právě tady může Apple ukázat, proč se rozhodl do skládacích telefonů vůbec vstoupit. Pokud se současné informace potvrdí, nepůjde jen o iPhone, který se dá otevřít na větší displej. Apple bude chtít, aby se po jeho otevření změnil i způsob, jakým s ním pracujete, v čemž mu rozhodně může inspirace používáním iPadů a Maců pomoci. A upřímně řečeno, já začínám díky tomu tak trochu chápat, proč Apple s nasazením pokročilejšího multitaskingu na iPhone tak dlouho otálel. Protože mít jen dvě okna aplikací otevřená vedle sebe mu evidentně nestačí, byť by to už displeje a výkon iPhonů z posledních let bez problému umožňoval.
Na definitivní odpověď si každopádně nebudeme muset počkat dlouho. Skládací iPhone, kterému se uvnitř Applu podle Marka Gurmana říká Ultra, má být podle současných informací představen už letos na podzim.