Šéf Telegramu promluvil. Tvrdí, že Apple naletěl vyděrači a kvůli tomu smazal aplikaci

Nedávné krátké zmizení Telegramu z App Store má podle jeho zakladatele Pavla Durova překvapivé vysvětlení. Tvrdí, že Apple se stal obětí sofistikovaného vyděračského útoku, při kterém útočník zneužil umělou inteligenci i slabinu v moderování obsahu, aby nechal aplikaci dočasně odstranit z obchodu.
Podle Durova nešlo o běžného uživatele, ale o takzvaného „takedown extortionist“, tedy vyděrače, který požaduje peníze od správců veřejných skupin výměnou za to, že je nenechá zablokovat. Když oběť odmítne zaplatit, útočník podle něj pomocí automatizovaných účtů vloží do skupiny nelegální obsah a následně jej nahlásí přímo Apple.
V tomto případě měl pachatel využít ještě sofistikovanější trik, kdy vzal starou zprávu ve veřejné skupině a dodatečně ji upravil tak, aby obsahovala pomocí AI upravený materiál související se sexuálním zneužíváním dětí. Protože šlo o starou zprávu, běžní členové skupiny ji podle Durova prakticky neviděli, nemohli ji nahlásit a automatické systémy Telegramu ji nezachytily včas.
Apple následně Telegram z App Store přibližně na 40 minut odstranil. Jakmile následně společnost závadný obsah smazala a účet útočníka zablokovala, aplikace se do obchodu vrátila. Apple zatím Durovovo tvrzení o vyděračském útoku nijak nekomentoval. Potvrdil pouze, že důvodem odstranění byl obsah porušující pravidla App Store a že po jeho odstranění byla aplikace obnovena.
Durov zároveň varoval, že nejde jen o problém Telegramu. Podle něj může stejnou taktiku využít kdokoliv proti jakékoliv aplikaci, která pracuje s obsahem vytvářeným uživateli. Pokud by se podobné útoky rozšířily, mohly by se podle něj stát vážným problémem pro celý ekosystém App Store.