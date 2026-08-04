Apple smazal z App Store tuto oblíbenou aplikaci. Ale jen na chvíli

Majitelé iPhonů po celém světě v pondělí večer zažili nepříjemné překvapení. Telegram náhle zmizel z App Store a aplikaci nebylo možné vyhledat ani stáhnout. Zpráva se během několika minut rozšířila po sociálních sítích a objevily se spekulace o cenzuře, technické chybě i možném zásahu regulátorů. Nakonec se ale ukázalo, že důvod byl úplně jiný. V tuto chvíli je již Telegram zpět v App Store.
Samotná služba jako taková fungovala i po odstranění z App Store bez problémů. Pokud jste tedy měli Telegram nainstalovaný, mohli jste dál posílat zprávy i telefonovat. Problém se tak týkal pouze distribuce aplikace přes App Store. Telegram navíc krátce po obnovení dostupnosti situaci odlehčil příspěvkem na síti X, ve kterém napsal: „Reports of my demise are greatly exaggerated.“ („Zprávy o mém konci jsou značně přehnané.“)
Krátce nato přišlo i oficiální vysvětlení. Apple uvedl, že aplikaci dočasně stáhl poté, co při kontrole objevil obsah porušující pravidla App Store týkající se materiálů se sexuálním zneužíváním dětí (CSAM). Ty následně Telegram okamžitě odstranil, zablokoval účet uživatele, který jej zveřejnil, a aplikace byla následně během několika hodin vrácena zpět do App Store.
Nejde přitom o první podobný případ. Už v roce 2018 Apple Telegram z App Store dočasně odstranil kvůli obsahu, který porušoval jeho pravidla. Také tehdy se aplikace po nápravě poměrně rychle vrátila. Celá událost tak znovu připomněla, jak velkou kontrolu má Apple nad distribucí aplikací na iPhonu. Stačí jediný problém s dodržováním pravidel a i jedna z nejpoužívanějších komunikačních platforem světa může během několika minut zmizet z App Store. Tentokrát naštěstí jen dočasně.